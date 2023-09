Il politico spagnolo si licenzia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rara malattia delle palpebre

Una politica spagnola, Rosa Alarcón, si è dimessa dal suo incarico di consigliere comunale di Barcellona per concentrarsi sulla sensibilizzazione sulla sindrome di Meige, una malattia rara che causa la chiusura involontaria delle sue palpebre che talvolta rimangono chiuse per giorni. Ad Alarcón è stata diagnosticata la condizione nell'aprile 2022, tre anni dopo aver manifestato i primi sintomi.

Il primo incidente è avvenuto mentre Alarcón stava attraversando la strada e le sue palpebre si sono chiuse improvvisamente, lasciandola disorientata e vulnerabile. Fortunatamente un passante è venuto in suo aiuto e l'ha portata in salvo. Inizialmente le era stato erroneamente detto che aveva semplicemente gli occhi asciutti, ma un episodio prolungato in cui i suoi occhi erano rimasti chiusi per 10 giorni l'ha spinta a rivolgersi a un medico esperto e ad ottenere una diagnosi corretta.

La sindrome di Meige è una condizione neurologica caratterizzata da movimenti anomali delle palpebre, noto come blefarospasmo, nonché spasmi alla mascella, alla lingua e al collo. Per aumentare la consapevolezza sulle sfide affrontate dai non vedenti, Alarcón ha iniziato a creare video TikTok, che attualmente hanno oltre 6,000 follower. Alcuni dei suoi video sono stati visti mezzo milione di volte, con argomenti che vanno da come usare un bastone bianco per spostarsi senza vedere alla consistenza del marciapiede quando si attraversa la strada.

Anche se si è presa una pausa di cinque mesi dalla sua posizione di consigliere a seguito della diagnosi, Alarcón è tornata a fare campagna elettorale per le elezioni locali per il Partito Socialista Catalano. Tuttavia, alla fine si rese conto che aveva bisogno di più tempo per la cura di sé rispetto a quanto consentito dal lavoro comunale. Alarcón ha espresso gratitudine al sindaco di Barcellona Jaume Collboni per il suo sostegno e la sua comprensione durante questa difficile decisione.

Lasciando il suo ruolo politico, Alarcón spera di raggiungere un pubblico più vasto per aumentare la visibilità della sindrome di Meige e difendere i bisogni dei non vedenti. La sua dedizione all'aumento della consapevolezza e della comprensione della condizione dimostra il suo impegno ad avere un impatto positivo.

Definizioni:

Sindrome di Meige: una rara condizione neurologica caratterizzata da movimenti anomali delle palpebre, spesso accompagnati da spasmi alla mascella e alla lingua.

Blefarospasmo: chiusura involontaria o forte contrazione delle palpebre.

TikTok: una piattaforma di social media per la condivisione di brevi video.

Fonte:

– El Diario, il giornale digitale