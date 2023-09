Impressionante ricreazione di Star Fox Arwing a Starfield

By

Una nuova ed impressionante riproduzione di un'astronave è emersa nel gioco di ruolo spaziale Starfield di Bethesda. Ispirandosi all'amata serie Star Fox, l'utente dei social media "BuckyArt1701" ha progettato una nave personalizzata basata sull'iconico Arwing. L'account ufficiale dei social media Starfield ha anche condiviso diversi screenshot di questa straordinaria creazione.

Starfield unisce elementi dei classici giochi di ruolo Bethesda con emozionanti combattimenti aerei tra astronavi. La possibilità di personalizzare la propria nave consente ai giocatori di creare design unici e riconoscibili. Dalla sua uscita, i fan hanno già realizzato navi ispirate a Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica e The Expanse.

Sebbene la serie Star Fox non veda una nuova voce da un po' di tempo, questa ricreazione di Arwing a Starfield consente ai fan di soddisfare temporaneamente il loro desiderio per le avventure intergalattiche di Fox McCloud. Per coloro che desiderano più combattimenti spaziali su Nintendo Switch, rivisitare le classiche esperienze di Star Fox attraverso il servizio Switch Online è un'ottima opzione.

Starfield è rapidamente diventato il gioco di maggior successo di Bethesda fino ad oggi, con oltre sei milioni di giocatori che si sono uniti a Constellation nella settimana di apertura. Per ulteriori informazioni sul gioco, incluse recensioni e guide, visita il nostro sito Web fratello Pure Xbox.

Cosa ne pensi di questa straordinaria ricreazione di Arwing a Starfield? Speri in un nuovo gioco di Star Fox in futuro? Condividi le tue opinioni qui sotto.

Fonte:

– Xbox pura

– Account Twitter dell'Xbox