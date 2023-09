Apple estende l'accordo con Qualcomm per l'utilizzo di chip modem 5G fino al 2026

Apple ha annunciato che estenderà il suo accordo con Qualcomm per utilizzare i suoi sistemi Snapdragon 5G Modem-RF per il lancio dei suoi smartphone almeno fino al 2026. Ciò significa che Apple continuerà a utilizzare i componenti di Qualcomm nei suoi iPhone per i prossimi tre anni. Questa decisione ritarda i piani di Apple di sviluppare i propri chip modem 5G, che avrebbero dovuto essere introdotti nel 2024.

Gli esperti sono divisi sulle ragioni del ritardo di Apple nello sviluppo dei propri chipset. Alcuni ipotizzano che Apple stia trovando più impegnativo del previsto creare il proprio silicio per modem cellulare, mentre altri suggeriscono che i problemi della catena di approvvigionamento stanno causando difficoltà. Alejandro Cadenas, vicepresidente associato di IDC, ha osservato che la priorità di Apple è sviluppare i propri chipset e porre fine all'accordo con Qualcomm, ma l'azienda ha bisogno di più tempo per garantire la qualità della sua alternativa.

Anche se gli sforzi di Apple per sviluppare i propri chipset 5G potrebbero richiedere più tempo del previsto, gli analisti del settore ritengono che l’azienda continui a impegnarsi nella sfida e stia assegnando risorse significative al compito. Il prolungamento dell'accordo di Apple con Qualcomm fornisce certezza a breve e medio termine per entrambe le società.

Si ipotizza che il rinnovato accordo di Apple con Qualcomm possa essere correlato agli sforzi dell'azienda per rafforzare le proprie catene di fornitura, in particolare a causa delle crescenti sfide in Cina. Apple potrebbe cercare di diversificare le fonti dei suoi componenti e ridurre la dipendenza da un unico fornitore.

Indipendentemente dalle ragioni del ritardo, questa estensione è vista come una vittoria per Qualcomm, poiché Apple continua a fare affidamento sui suoi componenti. I dettagli del contratto non sono stati resi pubblici, ma si ritiene che sia simile all'accordo raggiunto tra le due società nel 2019, a seguito di controversie legali. In tale accordo, Apple ha ritirato le sue azioni legali contro Qualcomm e ha accettato di utilizzare i suoi chip negli iPhone, portando infine Apple ad acquisire il business dei modem per smartphone di Intel.

Nonostante il ritardo, si prevede che Apple rilascerà prima o poi i propri chip modem 5G, ma i tempi rimangono incerti.

