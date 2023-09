Qualcomm firma un nuovo accordo per fornire chip 5G ad Apple fino al 2026

Qualcomm ha raggiunto un nuovo accordo con Apple per la fornitura di chip 5G per iPhone almeno fino al 2026. In qualità di principale progettista di chip modem che consentono ai telefoni di connettersi alle reti dati mobili, Qualcomm aveva già firmato un accordo di fornitura con Apple nel 2019, a seguito della risoluzione di una lunga controversia legale tra le due società.

L'attuale accordo di fornitura di chip tra Qualcomm e Apple scadrà quest'anno, il che significa che i prossimi iPhone che Apple dovrebbe annunciare saranno gli ultimi ad essere rilasciati in base a questo accordo. Tuttavia, il nuovo accordo garantisce che Qualcomm continuerà a fornire chip per i telefoni Apple ogni anno fino al 2026.

Sfortunatamente, i termini specifici e il valore dell'accordo non sono stati divulgati da Qualcomm. Il produttore di chip ha solo menzionato che i termini sono “simili” al precedente accordo di fornitura. Inoltre, un accordo di licenza di brevetto firmato tra Qualcomm e Apple nel 2019 rimarrà in vigore fino al 2025, con la possibilità di una proroga di due anni.

Sebbene Apple stia lavorando attivamente allo sviluppo della propria tecnologia modem e abbia acquisito l’unità modem di Intel per 1 miliardo di dollari nel 2019, non è chiaro quanto velocemente Apple intenda passare all’utilizzo dei propri chip. Qualcomm ha previsto che solo un quinto degli iPhone di Apple utilizzerà i suoi chip entro il 2026. Tuttavia, questa proiezione potrebbe rivelarsi conservativa, poiché le precedenti proiezioni di Qualcomm per il suo business con Apple nel 2021 sono state superate, con tutti i modelli di iPhone 14 rilasciati lo scorso anno. incorporando modem Qualcomm.

Questo nuovo accordo tra Qualcomm e Apple è cruciale per la strategia della catena di fornitura di Apple, soprattutto alla luce delle sfide che deve affrontare in Cina. Il rafforzamento delle catene di approvvigionamento al di fuori della Cina è diventato una priorità per Apple e sembra che la società stia ritardando o ridimensionando i piani per produrre autonomamente i propri chip in varie aree.

Fonti: Qualcomm, Hargreaves Lansdown