Qualcomm firma un accordo con Apple per la fornitura di chip 5G fino al 2026

Qualcomm ha annunciato lunedì di aver firmato un accordo con Apple per la fornitura di chip 5G per iPhone almeno fino al 2026. Questo accordo estende il rapporto esistente tra le due società e indica che Apple non ha attualmente intenzione di sviluppare una propria tecnologia modem. L’accordo arriva in un momento in cui Apple deve affrontare sfide in Cina e sta cercando di rafforzare le proprie catene di fornitura in altre aree.

Secondo il nuovo accordo, Qualcomm fornirà chip per iPhone che verranno rilasciati ogni anno fino al 2026. Il valore esatto dell'accordo non è stato reso noto, ma si dice che sia simile al precedente accordo di fornitura tra le due società. Dopo l'annuncio le azioni Qualcomm sono aumentate del 4%, mentre le azioni Apple sono aumentate dello 0.5%.

Questo accordo si basa su un accordo di fornitura di chip che Qualcomm e Apple hanno firmato nel 2019, a seguito della risoluzione di una controversia legale di lunga data tra le due società. L'accordo di fornitura scadrà quest'anno, pertanto gli iPhone, che dovrebbero essere annunciati martedì, saranno gli ultimi a debuttare nell'ambito di tale accordo.

Oltre all’accordo per la fornitura di chip, Qualcomm ha anche confermato che il suo accordo di licenza di brevetto con Apple, firmato nel 2019, rimane in vigore. L’accordo scadrà nel 2025, ma esiste la possibilità di prorogarlo per altri due anni.

Apple ha lavorato sulla propria tecnologia modem e ha acquisito l'unità modem di Intel per 1 miliardo di dollari nel 2019. Tuttavia, la società non ha ancora fornito dettagli su quando intende iniziare a utilizzare i propri chip.

Mentre Qualcomm prevede che solo un quinto degli iPhone di Apple utilizzerà i suoi chip entro il 2026, le proiezioni passate dell’azienda sono state eccessivamente prudenti. Va notato che tutti i modelli di iPhone 14 rilasciati lo scorso anno utilizzavano modem Qualcomm. Il Chief Financial Officer di Qualcomm prevede inoltre che la “stragrande maggioranza” degli iPhone 2023 che verranno rilasciati questa settimana includano i modem Qualcomm.

Nel complesso, questo accordo esteso tra Qualcomm e Apple rafforza la loro partnership e garantisce una fornitura stabile di chip 5G per i futuri iPhone di Apple. Ciò suggerisce inoltre che Apple non ha intenzione di sviluppare una propria tecnologia modem nel prossimo futuro.

Fonte: l'articolo originale è stato tratto da Reuters.