Qualcomm firma un nuovo accordo per fornire chip 5G ad Apple fino al 2026

By

Qualcomm ha annunciato un nuovo accordo con Apple per la fornitura di chip 5G per iPhone fino al 2026. Qualcomm, leader nella progettazione di chip modem che collegano i telefoni alle reti dati mobili, aveva già firmato un accordo di fornitura con Apple nel 2019 dopo aver risolto una battaglia legale. Mentre l'accordo di fornitura di chip previsto dal precedente accordo scadrà quest'anno, l'ultimo accordo di Qualcomm garantisce una partnership continua con Apple.

I termini del nuovo accordo sono “simili” a quello precedente, anche se il valore specifico non è stato reso noto. Qualcomm ha inoltre confermato che il suo accordo di licenza sui brevetti con Apple, che scade nel 2025, rimane in vigore. Esiste la possibilità di estendere il contratto di licenza per altri due anni.

Nel frattempo, Apple sta lavorando allo sviluppo della propria tecnologia modem e ha acquisito l'unità modem di Intel per 1 miliardo di dollari nel 2019. Tuttavia, Apple non ha rivelato la tempistica per l'integrazione dei propri chip nei suoi iPhone. Le proiezioni finanziarie di Qualcomm presuppongono che solo un quinto degli iPhone di Apple utilizzerà i chip Qualcomm entro il 2026.

Nel 2021, la proiezione di Qualcomm per i suoi affari con Apple si è rivelata conservativa poiché tutti i modelli di iPhone 14 rilasciati quell'anno utilizzavano modem Qualcomm. La relazione a lungo termine tra Qualcomm e Apple è stata cruciale per entrambe le società e l’ultimo accordo garantisce che Qualcomm rimanga un fornitore chiave di chip 5G per Apple negli anni a venire.

Fonte:

– https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/

– https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026