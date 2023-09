L'annuncio che Qualcomm continuerà a fornire modem 5G per gli smartphone Apple fino al 2026 ha attirato un'attenzione significativa sia da parte degli investitori che degli analisti. Questo sviluppo si discosta dalle aspettative precedenti, poiché sia ​​gli analisti di Wall Street che i funzionari di Qualcomm avevano previsto che Apple avrebbe prodotto e utilizzato il proprio modem 5G a partire dal 2024.

La notizia della partnership estesa di Qualcomm con Apple arriva poco prima dell'attesissima presentazione del prodotto Apple, prevista per martedì. Si prevede che questi prossimi dispositivi Apple saranno dotati di modem Qualcomm, consolidando ulteriormente il rapporto tra i due giganti della tecnologia.

Dopo l'annuncio, lunedì le azioni di Qualcomm hanno registrato un notevole aumento del 3.9%, riflettendo il sentimento positivo tra gli investitori. Ciò indica un voto di fiducia nella capacità di Qualcomm di mantenere la sua posizione di fornitore leader di modem 5G.

La continua partnership tra Qualcomm e Apple riafferma lo status di Qualcomm come attore chiave nel mercato dei modem 5G. Questa alleanza strategica garantisce che Apple possa fornire smartphone di alta qualità in grado di sfruttare tutto il potenziale della tecnologia 5G. Con i continui progressi nel 5G e le crescenti richieste di connettività più veloce e affidabile, avere un fornitore di modem affidabile ed efficiente è fondamentale per il successo a lungo termine di Apple.

In sintesi, l’annuncio di Qualcomm che rivela il loro ruolo continuato come fornitore di modem 5G di Apple fino al 2026 ha suscitato reazioni positive da parte di investitori e analisti. Questo sviluppo posiziona Qualcomm come attore chiave nel mercato 5G e sottolinea l’importanza di una connettività affidabile per i prossimi smartphone Apple.

Definizioni:

– Modem 5G: un dispositivo o chipset che consente ai dispositivi di connettersi alle reti 5G e accedere ai dati ad alta velocità e bassa latenza offerti dalla tecnologia 5G.

– Qualcomm: azienda tecnologica specializzata nello sviluppo e nella fornitura di semiconduttori e software per le telecomunicazioni wireless.

Fonte: Market Movers