Qualcomm estende l'accordo per fornire ad Apple modem 5G

Qualcomm ha annunciato un'estensione del suo accordo per la fornitura di modem 5G per gli smartphone Apple, indicando che Apple sta ancora affrontando sfide nello sviluppo interno della tecnologia. Dal 2018, Apple lavora alla creazione dei propri modem, che hanno il compito di facilitare la comunicazione tra i suoi dispositivi e le reti cellulari. Questo sforzo fa parte della più ampia iniziativa di Apple di produrre internamente un numero maggiore di componenti semiconduttori anziché affidarsi a fornitori esterni.

Secondo i termini dell'accordo, Qualcomm fornirà ad Apple i suoi chip per i lanci di smartphone previsti per il 2024, 2025 e 2026. Sebbene i dettagli dell'accordo non siano stati resi noti, Qualcomm ha dichiarato che sono simili all'accordo originale raggiunto nel 2019 In qualità di produttore leader di chip nelle tecnologie 5G, Qualcomm ha espresso fiducia nella sua leadership di settore di lunga data.

Apple è il più grande cliente di Qualcomm, responsabile di circa il 25% delle sue entrate. L’aspettativa era che il prossimo iPhone 15, previsto per il rilascio martedì, sarebbe stato uno degli ultimi modelli a utilizzare i modem di Qualcomm. Apple e Qualcomm erano già state coinvolte in controversie di alto profilo sulla proprietà intellettuale e sui contratti in tutto il mondo prima di raggiungere un accordo nel 2019, che includeva un “accordo pluriennale di fornitura di chipset”.

Tuttavia, poco dopo Apple ha portato avanti i suoi piani di sviluppo dei modem acquisendo il business dei chip per smartphone di Intel per 1 miliardo di dollari. Questo nuovo accordo con Qualcomm consente ad Apple di integrare gradualmente i propri chip nei suoi smartphone nei prossimi tre anni, a condizione che siano pronti per l'implementazione.

In particolare, le azioni di Qualcomm hanno registrato un aumento dell'8% nelle negoziazioni pre-mercato dopo l'annuncio, per poi stabilizzarsi con un aumento del 3% nelle negoziazioni in tarda mattinata. Nel maggio 2021, Apple ha anche stipulato un accordo pluriennale multimiliardario con Broadcom per vari altri componenti 5G.

Definizioni:

– Modem: un dispositivo che consente la comunicazione tra un computer o uno smartphone e Internet tramite una connessione di rete.

– Semiconduttore: un materiale, tipicamente silicio, che possiede proprietà di conduttività elettrica tra un conduttore e un isolante. Utilizzato per produrre vari componenti elettronici.

– 5G: la quinta generazione di tecnologia wireless, che fornisce velocità più elevate e connettività migliorata rispetto alle generazioni precedenti.

– Chipmaker: Azienda che progetta e produce circuiti integrati (chip) utilizzati nei dispositivi elettronici.

Fonte:

– Articolo di origine: nessun URL fornito

– Qualcomm – Sito Web ufficiale: nessun URL fornito

– Apple – Sito Web ufficiale: nessun URL fornito

– Intel – Sito Web ufficiale: nessun URL fornito

– Broadcom – Sito Web ufficiale: nessun URL fornito