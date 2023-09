Apple continuerà a utilizzare i chip modem Qualcomm per i prossimi tre anni

Le azioni di Qualcomm Inc. hanno registrato un aumento di oltre il 3.8% dopo l'annuncio che Apple Inc. continuerà ad utilizzare i chip modem mobili di Qualcomm per i prossimi tre anni. Ciò è una sorpresa, poiché si prevedeva che Apple avrebbe ridotto l'uso dei modem a partire da quest'anno.

L'accordo di fornitura è stato rivelato appena un giorno prima dell'evento di lancio della serie iPhone 15. Secondo Qualcomm, i loro chip modem saranno integrati nelle tre prossime generazioni di iPhone, che saranno rilasciate nel 2024, 2025 e 2026. Tuttavia, Qualcomm prevede che fornirà solo circa il 20% dei modem forniti con i telefoni Apple del 2026.

Apple è considerata uno dei clienti più importanti di Qualcomm, con gli acquisti dell'azienda che rappresentano oltre un quinto dei ricavi di Qualcomm di 44.2 miliardi di dollari nel 2020. Questi acquisti consistono principalmente in componenti a banda larga utilizzati per alimentare le funzionalità di connettività 5G degli iPhone.

Qualcomm fornisce ad Apple chip modem 5G che convertono i dati all'interno di un dispositivo in segnali radio per la trasmissione a una torre cellulare. Inoltre, Qualcomm fornisce altri componenti di supporto come antenne 5G in miniatura per smartphone e frontend RF, che filtrano le interferenze radio e amplificano i segnali 5G.

Apple non solo acquista chip da Qualcomm, ma concede anche in licenza una raccolta di brevetti di rete essenziali per la connettività wireless nei telefoni. L’anno scorso, Apple ha pagato a Qualcomm 1.9 miliardi di dollari in diritti di licenza per questi brevetti.

Prima della risoluzione di una battaglia legale tra Qualcomm e Apple nel 2019, i brevetti di rete di Qualcomm erano una questione controversa. Come parte dell'accordo, Apple ha accettato di concedere in licenza i brevetti di Qualcomm per sei anni, con la possibilità di proroga per altri due anni. L'acquisizione da parte di Apple del business dei chip modem di Intel Corp. ha ulteriormente alimentato i suoi sforzi per sostituire i chip di Qualcomm con la propria tecnologia.

Tuttavia, sembra che la ricerca da parte di Apple di una tecnologia di rete wireless interna potrebbe subire ritardi, come suggerisce la decisione di continuare a utilizzare i chip Qualcomm fino al 2026. Apple ha una lunga esperienza nello sviluppo dei propri chip, nella progettazione dei processori principali per iPhone, computer Mac e Apple Watch.

Oltre ai chip modem di Qualcomm, Apple mira a sostituire altri componenti di terze parti con silicio personalizzato. Bloomberg ha riferito all'inizio di quest'anno che Apple intende sviluppare i propri moduli Wi-Fi e Bluetooth, potenzialmente sostituendo il chip attualmente fornito da Broadcom Inc. Si prevede che la seconda versione di questo modulo includa una connettività cellulare simile ai chip modem di Qualcomm, anche se al suo rilascio la data resta incerta.

Si prevede che l'impatto degli sforzi di sviluppo dei chip di Apple sull'attività di Qualcomm sarà parzialmente compensato dall'espansione di Qualcomm nei mercati dei processori per veicoli e dei chip per server.

Fonte:

- CNBC

– Gruppo UBS SA