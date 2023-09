Il panorama in evoluzione degli appalti elettronici nel settore pubblico

Una recente indagine condotta da Euna Solutions fa luce sullo stato in evoluzione degli appalti elettronici nel settore pubblico. Analogamente alle tendenze osservate nell’e-commerce business-to-business (B2B), i responsabili degli acquisti e i team di procurement nelle organizzazioni governative, accademiche e di beneficenza si rivolgono sempre più alla tecnologia digitale per semplificare i processi di procurement.

Uno dei risultati principali dell’indagine è che il 44% degli acquirenti del settore pubblico ora utilizza software di e-procurement insieme al proprio sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Inoltre, il 65% degli intervistati ha riferito di utilizzare una combinazione di tecnologia digitale legacy e più recente. Questo approccio ibrido consente al sistema ERP di gestire le funzioni principali mentre la soluzione di e-procurement gestisce attività più complesse come gli acquisti e la gestione dei fornitori.

L’indagine ha inoltre evidenziato l’importanza della conformità, dell’efficienza e del coinvolgimento dei fornitori per i professionisti degli appalti pubblici. Tuttavia, solo il 44% dei responsabili degli acquisti ha espresso fiducia nella capacità della propria organizzazione di gestire l'attuale carico di lavoro, mentre il 25% ha ammesso di sentirsi meno fiducioso.

La futura forza lavoro rappresenta un’altra sfida per gli enti pubblici, poiché quasi il 30% dei dipendenti federali avrà diritto alla pensione entro il 2025 e il 27% della forza lavoro sarà composto dalla Gen Z. Questi lavoratori più giovani hanno una forte affinità con la tecnologia e si aspettano che il digitale strumenti per far parte del loro lavoro. Danno priorità ai processi semplificati e all'automazione per liberare tempo per iniziative più strategiche.

Nonostante siano stati compiuti progressi, l’indagine rivela che il 20% dei responsabili degli acquisti del settore pubblico si affida ancora all’elaborazione cartacea e a sistemi legacy obsoleti. Solo il 14% ha dichiarato di utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali più recenti per i propri processi di procurement.

La pandemia di COVID-19 ha accelerato la trasformazione digitale degli acquisti del settore pubblico, costringendo molte organizzazioni ad adottare soluzioni digitali per necessità. Tuttavia, la transizione non è sempre stata fluida.

In conclusione, l'indagine condotta da Euna Solutions evidenzia il panorama in evoluzione dell'e-procurement nel settore pubblico. Sottolinea la crescente adozione della tecnologia digitale, le sfide affrontate nel reclutare professionisti degli acquisti più giovani e l’importanza di processi semplificati e di automazione nelle operazioni di approvvigionamento.

Fonti: sondaggio Euna Solutions, John Alexander, vicepresidente senior di Euna Solutions, prodotto.