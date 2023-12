Lo strumento a raggi gamma di Psiche suscita entusiasmo per la futura esplorazione dello spazio

Un recente sviluppo della missione Psyche della NASA ha suscitato entusiasmo tra gli scienziati e gli appassionati di spazio. Lo spettrometro a raggi gamma (GRS) della missione è entrato in funzione il 6 novembre, segnando una pietra miliare significativa dal lancio della navicella spaziale a metà ottobre. Il GRS fa parte dello strumento GRNS (spettrometro a raggi gamma e neutroni), che svolge un ruolo cruciale nel determinare la composizione di Psiche.

Il team GRS, composto da fisici di varie istituzioni, ha assistito alla raccolta di “bellissimi dati” che scendevano dalla navicella spaziale ogni cinque secondi. Questo successo è arrivato dopo un'attenta pianificazione e prove negli ultimi tre anni, superando le aspettative e aprendo la strada per operazioni future. I dati raccolti forniscono informazioni cruciali sulla sensibilità dello strumento e consentono agli scienziati di affinare i calcoli per quando la navicella spaziale raggiungerà l'asteroide Psiche.

Gli scienziati sono particolarmente affascinati dagli spettri di raggi gamma raccolti dal GRS. Questi spettri agiscono come impronte chimiche, rivelando la composizione elementare di Psiche. Analizzando i raggi gamma rilasciati dall'interazione delle particelle cosmiche con la superficie dell'asteroide, gli scienziati possono confermare se Psiche è un residuo di un planetesimo primordiale o un elemento costitutivo di un pianeta.

Il Psyche GRS è uno strumento all'avanguardia che incorpora le lezioni apprese dai precedenti strumenti a raggi gamma utilizzati nelle missioni spaziali. Vanta la più alta risoluzione di qualsiasi spettrometro a raggi gamma volato nello spazio e utilizza la tecnologia avanzata del criorefrigeratore per raffreddare il suo "cuore" di puro cristallo di germanio a una fredda temperatura di -292 ° F (-180 ° C). Si prevede che questa innovazione del criorefrigeratore prolungherà significativamente la durata dello strumento.

Il successo di Psyche GRS non solo apre la strada a future operazioni durante la missione, ma è anche promettente per le prossime attività di esplorazione spaziale. Simili strumenti GRS sviluppati dall'APL saranno integrati in due missioni future: lo strumento MEGANE sulla missione Martian Moons eXploration della Japan Aerospace Exploration Agency e la missione Dragonfly guidata dall'APL della NASA verso Titano, la luna più grande di Saturno. Inoltre, lo stesso tipo di criorefrigeratore utilizzato nella missione Psyche verrà utilizzato per lo strumento MISE (Mapping Imaging Spectrometer for Europa) della missione Europa Clipper della NASA.

Dopo un processo di test durato due settimane, il team ha spento il sensore di raggi gamma il 27 novembre. Tuttavia, altri componenti del GRS, incluso il sensore di neutroni e protoni, rimangono attivi. Il team prevede di attivare lo spettrometro di neutroni a metà dicembre, consentendo loro di raccogliere preziose misurazioni dell'ambiente spaziale durante la crociera verso la fascia degli asteroidi.

Il successo della missione Psiche segna una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale e promette di svelare i misteri di Psiche e delle missioni future.