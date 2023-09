Dbrand annuncia le piastre PS5 in edizione limitata ispirate ai design di Spider-Man

La società di skin personalizzate per console Dbrand ha presentato un nuovo set di piastre PS5 in edizione limitata chiamate Arachnoplates. Questi piatti sono fortemente ispirati ai design ufficiali di Spider-Man di Sony, in particolare al pacchetto per il prossimo gioco Marvel's Spider-Man 2.

Il bundle in edizione limitata di Sony presenta una cover personalizzata per PS5 con viticci neri su sfondo rosso, che simboleggiano la battaglia tra Venom e Spider-Man. Gli Arachnoplates di Dbrand assomigliano molto al design di Sony ma presentano una tessitura più intricata e l'assenza di ragni.

L'interpretazione giocosa di Dbrand della versione Sony è evidente nella descrizione dell'oggetto. L'azienda prende in giro Sony per non aver prodotto abbastanza stock di pannelli laterali per videogiochi con licenza. Dbrand afferma: "grazie per aver lasciato cadere la palla, tu [serie di imprecazioni]". Questo è un riferimento al fatto che le targhe ufficiali di Sony si sono esaurite rapidamente, portando gli scalper a rivenderle a prezzi esorbitanti. Dbrand mira a colmare la carenza e offrire un'alternativa ai fan che hanno perso le targhe ufficiali.

Questa non è la prima volta che Dbrand critica pubblicamente Sony. Nel 2021, la società ha rilasciato le proprie piastre sostitutive per PS5, sostenendo di aver "aggiustato" il design di Sony. Dbrand ha persino sfidato Sony a denunciarli in una dichiarazione audace sul loro sito web. Tuttavia, alla fine hanno dovuto ritirare le targhe dalla vendita quando Sony ha emesso una lettera di cessazione e desistenza minacciando azioni legali.

Gli Arachnoplates di Dbrand possono essere preordinati per 65 dollari canadesi, con opzioni aggiuntive come una skin per coprire la parte centrale della cover della PS5 e strisce luminose rosse. In confronto, le copertine ufficiali di Spider-Man sono state vendute per £ 54.99 sul PlayStation Store.

L'approccio giocoso di Dbrand e le offerte in edizione limitata offrono ai fan della PS5 opzioni di personalizzazione alternative. Pur ispirandosi al design di Sony, Dbrand aggiunge il suo tocco personale, rivolgendosi a coloro che si sono persi le targhe ufficiali o semplicemente preferiscono un'estetica diversa.

