Annunciati sei giochi extra per PlayStation Plus per settembre

Un elenco trapelato ha rivelato i sei giochi PlayStation Plus Extra che saranno disponibili a settembre. I giochi sono stati condivisi dalla fonte affidabile billbil-kun su Dealabs. La line-up include NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e Unpacking.

NieR replicante ver. 1.22474487139 è un prequel aggiornato di NieR:Automata. Ha ricevuto recensioni positive, con IGN che gli ha assegnato un 8/10 e ha elogiato la grafica e il combattimento migliorati. La storia del gioco è considerata la sua caratteristica principale.

Unpacking, pubblicato nel 2021, è un popolare gioco indie che ruota attorno all'organizzazione di oggetti in varie posizioni. IGN gli ha assegnato un 8/10, evidenziando il suo gameplay semplice ma soddisfacente e la sua capacità di raccontare una storia toccante sugli effetti personali.

Questi giochi saranno disponibili per i membri PS Plus Extra e Premium a partire dal 19 settembre. Questa versione segna il primo lotto di giochi dopo il recente aumento di prezzo di Sony per tutti i suoi abbonamenti di 12 mesi a PS Plus in tutto il mondo.

Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Sony in merito all'elenco dei giochi trapelati o alla sua disponibilità. I fan attendono con impazienza un annuncio ufficiale per confermare la formazione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

