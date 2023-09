Le notizie WSFA 12 alle 6 saranno senza pubblicità per l'apertura della stagione NFL

By

WSFA 12 News alle 6 sarà una trasmissione solo digitale e senza pubblicità giovedì mentre la NBC coprirà la prima partita della NFL della stagione 2023. La regolare programmazione riprenderà alle 10 dopo la partita.

Il live streaming di WSFA 12 News alle 6 sarà disponibile su WSFA.com, l'app WSFA 12 News e sull'articolo con la copertura. La NBC inizierà la copertura del calcio d'inizio della NFL alle 6:7 con una partita tra i Detroit Lions e i Kansas City Chiefs. La partita inizierà alle 15:XNUMX

Per coloro che non accedono a queste notizie sull'app WSFA News, si consiglia di scaricare l'app dall'App Store di Apple o dal Google Play Store per ricevere avvisi di notizie più velocemente e gratuitamente.

WSFA 12 News è una rete di notizie con sede in Alabama ed è di proprietà di Gray Television. La stazione serve principalmente la zona di Montgomery. Il Kickoff della NFL è un evento molto atteso che segna l'inizio di una nuova stagione calcistica.

Definizioni:

– Livestream: una trasmissione in diretta che può essere visualizzata in tempo reale tramite una connessione Internet.

– Senza pubblicità: una trasmissione ininterrotta senza pubblicità.