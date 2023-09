Procreate Dreams: una nuova app di animazione 2D per iPad

Procreate, la società di software di illustrazione digitale, lancerà Procreate Dreams, un'app di animazione 2D per iPad, il 22 novembre. Questa app mira a fornire strumenti di animazione accessibili a chiunque, indipendentemente dalla sua esperienza di animazione. A differenza di molti altri software del settore, Procreate Dreams offre un'opzione di acquisto una tantum per $ 19.99, anziché un modello di prezzo in abbonamento.

Progettato per il tocco, Procreate Dreams include funzionalità come Performing che consentono agli utenti di aggiungere fotogrammi chiave ai propri progetti utilizzando i gesti in tempo reale. Questo strumento promette di rivoluzionare il processo di animazione consentendo ai creativi di rispondere istantaneamente alle loro creazioni mentre giocano. L'app dispone anche di una timeline multi-touch, che consente la perfetta integrazione di disegno, animazione cel, keyframing, editing video e compositing, il tutto con l'uso di gesti.

Procreate Dreams offre agli artisti la possibilità di animare su riprese video e offre uno strumento chiamato Flipbook, che è un omaggio all'animazione tradizionale. Gli artisti possono creare brevi GIF in loop, animazioni di personaggi complesse e altro ancora con questa funzionalità. L'app supporta anche il rotoscoping, una tecnica in cui gli animatori tracciano i fotogrammi video, consentendo l'importazione di filmati ProRes con risoluzione fino a 8K. Inoltre, è presente un nuovo motore audio che consente agli utenti di aggiungere voci fuori campo, musica ed effetti sonori ai propri progetti animati.

Procreate Dreams utilizza gli stessi pennelli dell'app Procreate originale, ottimizzati per l'uso con Apple Pencil. Sono inclusi anche tele più grandi, più livelli e supporto completo per i file creati in Procreate. L'app introduce un formato file Procreate specializzato progettato per la sincronizzazione iCloud, consentendo l'accesso immediato a file da 1 TB senza tempi di caricamento, salvataggio o esportazione. Questi file conservano l'intera cronologia degli annullamenti di un progetto, consentendo agli artisti di sperimentare facilmente senza il timore di perdere il proprio lavoro.

Si prevede che Procreate Dreams rappresenterà un punto di svolta nel settore, simile al suo predecessore, l'app di illustrazione Procreate originale. Con le sue potenti funzionalità e l'interfaccia intuitiva, Procreate è l'app per iPad a pagamento più venduta da oltre sei anni. Il suo rifiuto di adottare un modello di abbonamento mensile, a differenza di concorrenti come Adobe e Clip Studio Paint, ha raccolto una base di utenti dedicata e fedele.

Fonte:

– Procrea sogni: lasciati ispirare, crea, anima. (2021, novembre). Procreare. Estratto da [articolo fonte]

– Definizione di rotoscoping: Dizionario Merriam-Webster

– Definizione di animazione cel: TechTerms.com