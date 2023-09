Primeape è una scelta competitiva in Pokémon GO?

Con l'avvicinarsi dell'ora dei riflettori su Mankey in Pokémon GO, gli allenatori sono ansiosi di sapere se Primeape, la forma evoluta di Mankey, è utilizzabile nella scena competitiva e di raid del gioco. Per determinare ciò è necessario considerare diversi fattori.

Innanzitutto, Primeape è una creatura puramente di tipo Lotta, che la rende debole contro gli attacchi di tipo Psichico, Volante e Fata e resistente agli attacchi di tipo Oscurità, Coleottero e Roccia. La sua statistica più alta è l'attacco, che è un impressionante 207. Anche se le altre statistiche sono inferiori, questo non lo classifica come un cannone di vetro.

Nelle battaglie giocatore contro giocatore (PvP), Primeape si comporta decentemente in coppe speciali ma non è all'altezza rispetto ai migliori combattenti come Scrafty e Medicham, che hanno accesso a Power-up Punch. Nella Lega Mega, Primeape è surclassato, mentre nella Lega Ultra il suo set di mosse datato lo frena.

Tuttavia, per coloro che sono determinati a utilizzare Primeape, si consiglia un set di mosse di Counter, Cross Chop e Night Slash per la copertura. In alternativa, è possibile utilizzare il combattimento ravvicinato per il massimo danno.

Nei raid giocatore contro ambiente (PvE), Primeape se la cava male a causa dell'esistenza di Machamp. Sebbene possa essere utilizzato nei raid a tre stelle più deboli, la sua efficacia è limitata rispetto ai raid a cinque stelle. Ai fini del raid, Close Combat, Ice Punch e Night Slash sono attacchi caricati ideali a seconda del boss che i giocatori vogliono combattere.

In conclusione, anche se Primeape potrebbe non essere la scelta più competitiva in Pokémon GO, può comunque essere utilizzato efficacemente in situazioni specifiche. Gli allenatori interessati ad aggiungere Primeape alla propria collezione per completare il Pokedex possono comunque trovare utile acquisire questa creatura.

