La Collezione Nazionale di Fotografia Aerea collabora con Monmouth Scientific per preservare documenti di valore

La Collezione Nazionale di Fotografia Aerea (NCAP) è un rinomato archivio di immagini aeree storiche, che comprende milioni di immagini che catturano eventi e luoghi globali significativi. L'obiettivo principale di NCAP è raccogliere e salvaguardare questi preziosi documenti sia in formato digitale che fisico, garantendone la conservazione per le generazioni future.

Per affrontare le sfide legate alla gestione e alla conservazione, Alan Potts, il responsabile dell'imaging digitale, ha cercato in Monmouth Scientific una soluzione per creare un ambiente pulito per la gestione sicura della raccolta da parte del team NCAP. Dopo essersi trasferito in una nuova struttura a Edimburgo, il team NCAP ha guadagnato lo spazio necessario per affrontare queste sfide.

Monmouth Scientific ha identificato la cappa chimica a ricircolo come la soluzione ottimale per soddisfare le esigenze del team. Questo spazio di lavoro fornisce ai tecnici un ambiente sicuro ed efficiente per attività quali la rimozione dello stampo dalle stampe fotografiche e la preparazione delle pellicole. Gli armadi incanalano efficacemente il flusso d'aria, catturando i vapori e confinandoli all'interno di un'area di lavoro controllata. L'aria pulita viene poi espulsa nuovamente nel laboratorio attraverso l'utilizzo di filtri a carboni attivi.

L'uso di queste cappe chimiche a ricircolo non solo garantisce uno spazio di lavoro più sano per i membri del personale, ma offre anche vantaggi in termini di risparmio sui costi e contribuisce a un ambiente di laboratorio più verde e sostenibile. Con l’implementazione di questa nuova tecnologia e i miglioramenti del flusso di lavoro, l’NCAP è ora in grado di dare priorità ai problemi critici di conservazione.

Alan Potts, il responsabile dell'imaging digitale, ha espresso la sua soddisfazione per aver collaborato con Monmouth Scientific, affermando che la loro guida e competenza sono state preziose nell'identificazione dei rischi e nella selezione dell'attrezzatura adeguata per il lavoro. La partnership ha portato allo sviluppo di soluzioni su misura che si adattano all’applicazione unica dell’NCAP, consentendo loro di preservare questo record unico di eventi mondiali visti dall’alto.

Monmouth Scientific è leader nelle soluzioni per l'aria pulita, specializzato nella tecnologia di ricircolo rispettosa dell'ambiente. Le loro soluzioni, tra cui cappe chimiche, sistemi a flusso laminare, cappe di sicurezza biologica, unità di contenimento delle polveri e camere bianche di classe ISO, danno priorità alla sicurezza del personale riducendo al minimo il consumo di energia. Si rivolgono a una vasta gamma di settori, come laboratori, istituti di ricerca, aziende farmaceutiche, produttori di elettronica e aziende aerospaziali.

Nel complesso, questa partnership tra la Collezione Nazionale di Fotografia Aerea e Monmouth Scientific dimostra l’importanza di tecnologie e pratiche innovative nel garantire la conservazione e l’accessibilità di documenti preziosi per le generazioni future.

Fonte:

– La Collezione Nazionale di Fotografia Aerea (NCAP)

– Monmouth Scientific Limited