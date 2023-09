Il Saab Center di UMass Lowell riceve un finanziamento per espandere l'archivio digitale portoghese-americano

Il Centro Saab per gli studi portoghesi dell'UMass Lowell ha ricevuto una sovvenzione di 300,000 dollari dalla William M. Wood Foundation di Boston. Questa sovvenzione sosterrà l'espansione delle collezioni del Portoghese Americano Digital Archive (PADA) presso il Centro per la storia di Lowell dell'UMass Lowell. I fondi verranno utilizzati per documentare l'esperienza portoghese-americana in altre comunità del Massachusetts, tra cui Cambridge/Somerville e Peabody.

Fondato tre anni fa, PADA contiene attualmente 34 collezioni e oltre 3,000 fotografie e documenti, oltre a registrazioni cinematografiche e audio. Questi fondi d'archivio sono accessibili a studenti, insegnanti e al pubblico in generale. La nuova sovvenzione consentirà a PADA di continuare il suo lavoro con l’archivista a tempo pieno Nicole “Nikki” Tantum e lo storico Dr. Gregory Gray Fitzsimons. Tantum amplierà le collezioni dell'archivio, mentre Fitzsimons utilizzerà questi materiali per scrivere una storia dei portoghesi a Greater Lowell.

Il dottor Frank Sousa, direttore del Centro Saab, sottolinea l'importanza di registrare l'esperienza portoghese-americana, soprattutto perché non c'è più un'immigrazione in corso. Molti documenti, come quelli di chiese e associazioni, rischiano di scomparire man mano che queste istituzioni svaniscono. L'archivio ha ricevuto collezioni di varie generazioni di portoghesi-americani, garantendo che la loro storia e cultura saranno preservate e rese accessibili al pubblico.

Il dottor Sousa spera che gli sforzi del Centro Saab e del PADA incoraggino una maggiore partecipazione portoghese a pubblicazioni, documentari e altre produzioni culturali legate all'esperienza americana. Sottolinea inoltre la necessità di una raccolta continua di materiali da parte delle famiglie, come foto, passaporti e lettere, per documentare e comprendere meglio l'esperienza portoghese nella regione e in tutta l'America per le generazioni future.

Per accedere alle raccolte dell'Archivio digitale portoghese americano, visitare il sito Web di UMass Lowell.

Fonte:

oh giornale

UMassa Lowell

– Definizioni:

– Centro Saab per gli studi portoghesi: un centro di ricerca presso l'UMass Lowell dedicato allo studio della cultura e della storia portoghese.

– Archivio digitale americano portoghese (PADA): un archivio presso il Centro per la storia di Lowell dell'UMass Lowell che documenta l'esperienza portoghese-americana attraverso raccolte di fotografie, documenti, film e registrazioni audio.

– William M. Wood Foundation: una fondazione con sede a Boston che ha fornito una sovvenzione per sostenere l’espansione di PADA.

– UMass Lowell: The University of Massachusetts Lowell, un'università pubblica di ricerca situata a Lowell, Massachusetts.