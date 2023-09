Apple presenta la modalità Ritratto avanzata e la modalità Notte in iPhone 15

Riepilogo: Apple ha svelato gli ultimi aggiornamenti delle funzionalità per la sua app fotocamera nell'iPhone 15. La modalità Ritratto migliorata ora incorpora la tecnologia di apprendimento automatico per rilevare automaticamente persone e animali domestici, fornendo agli utenti splendide foto simili a ritratti. Inoltre, Apple ha apportato miglioramenti alla modalità notturna per migliorare le capacità fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione. L’iPhone 15 vanta anche specifiche della fotocamera migliorate con un obiettivo con apertura f/1.6, un’opzione teleobiettivo 2x e una capacità di 24 megapixel.

Apple ha portato la sua rinomata modalità Ritratto a un livello superiore nell'iPhone 15 con l'integrazione della tecnologia di apprendimento automatico. Questa nuova funzionalità utilizza algoritmi avanzati per analizzare la composizione della foto e passare automaticamente alla modalità Ritratto quando viene rilevata una persona o un animale domestico. Questa innovazione mira a fornire agli utenti ritratti dall'aspetto professionale senza la necessità di regolazioni manuali.

Inoltre, dopo aver scattato una foto in modalità Ritratto, gli utenti hanno ora la possibilità di alternare la messa a fuoco tra diversi individui o animali domestici, garantendo che il soggetto desiderato sia perfettamente evidenziato. Sebbene l'opzione per disattivare la modalità Ritratto e ripristinare la foto originale sia disponibile sin dalla sua introduzione, questo nuovo aggiornamento aggiunge maggiore versatilità e controllo creativo alla funzionalità.

Apple ha inoltre apportato miglioramenti alla modalità notturna, consentendo agli utenti di scattare foto straordinarie anche in ambienti difficili con scarsa illuminazione. Sebbene i dettagli specifici sui miglioramenti non siano stati divulgati, l'impegno di Apple nel migliorare continuamente questa funzionalità suggerisce che gli utenti possono aspettarsi una migliore qualità dell'immagine e un rumore ridotto in scenari scarsamente illuminati.

In termini di specifiche della fotocamera, l’iPhone 15 vanta un obiettivo con apertura f/1.6, che consente a più luce di entrare nel sensore della fotocamera, ottenendo immagini più nitide e vivaci. Inoltre, l'opzione teleobiettivo 2x offre agli utenti una funzionalità di zoom migliorata, consentendo loro di catturare soggetti a distanza senza compromettere la qualità dell'immagine. Con una capacità di 24 megapixel, gli utenti possono aspettarsi foto ad alta risoluzione con maggiori dettagli e chiarezza.

Nel complesso, gli aggiornamenti di Apple alla modalità Ritratto e alla modalità Notte, insieme alle specifiche migliorate della fotocamera dell'iPhone 15, dimostrano l'impegno dell'azienda nel fornire ai propri utenti capacità fotografiche eccezionali. Questi progressi garantiscono che gli utenti possano catturare ritratti straordinari e foto di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione.

Fonte:

– Apple (nessun URL fornito)

Nota: non sono stati forniti URL specifici per le fonti.