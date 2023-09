Iniziano le speculazioni mentre i fan attendono il Nintendo Direct di settembre

I fan di Nintendo attendono con impazienza l'annuncio di uno showcase del Nintendo Direct di settembre, una tradizione che è stata seguita dall'azienda negli anni precedenti. Sebbene Nintendo non abbia annunciato ufficialmente l'evento, gli ultimi anni hanno mostrato uno schema coerente di presentazione diretta di settembre. Con le fughe di notizie e le voci che circolano sulle demo del presunto Switch 2 mostrate agli sviluppatori alla Gamescom 2023, le speculazioni stanno diventando sempre più forti.

Il periodo di metà mese che precede il Tokyo Game Show, che inizierà il 21 settembre, è stato storicamente il momento migliore per Nintendo per tenere una vetrina. Considerando il fitto programma di uscite di giochi per il resto del 2023, inclusi titoli come Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet e Violet DLC e Detective Pikachu Returns, alcuni fan potrebbero chiedersi se è il momento giusto per Nintendo di rivelare ancora più giochi.

Tuttavia, guardando agli anni precedenti, i Nintendo Direct di settembre hanno spesso incluso annunci di titoli in uscita. Le voci sono già piene di potenziali giochi che potrebbero essere presentati all'evento, e c'è sempre la possibilità che sviluppatori di terze parti mostrino i loro titoli non Nintendo per Switch.

Anche se il 2023 è già pieno di entusiasmanti uscite, i fan guardano avanti anche al 2024, dove potrebbero essere rivelati il ​​nuovo gioco della Principessa Peach e un presunto remaster di Luigi's Mansion: Dark Moon. C'è anche anticipazione per il rilascio del DLC Splatoon 3 Side Order.

Resta da vedere se quest'anno avrà luogo o meno un Nintendo Direct di settembre, ma i fan rimangono fiduciosi. Un sondaggio condotto tra i fan mostra che la maggioranza crede che ci sarà un Direct, con il 66% che si aspetta una vetrina piena di titoli first party. Il 18% pensa che potrebbe essere troppo presto dopo il recente Wonder Direct, mentre il 7% crede che Nintendo romperà la tendenza quest'anno.

Nel complesso, i fan di Nintendo attendono con impazienza qualsiasi annuncio riguardante un Direct di settembre, anticipando con impazienza quali giochi e sorprese hanno in serbo.

