Polaroid lancia la fotocamera fotografica istantanea di fascia alta, la Polaroid I-2

Polaroid ha presentato la sua ultima aggiunta al mondo della fotografia istantanea, la Polaroid I-2. Al prezzo di $ 600, la I-2 è una fotocamera premium che combina la nostalgia della fotografia analogica con la moderna tecnologia fotografica.

La Polaroid I-2 vanta diverse caratteristiche impressionanti che la distinguono dai suoi predecessori, le fotocamere istantanee Polaroid Instant Now e Now+. È dotato dell'obiettivo più nitido di Polaroid, controlli manuali integrati e un sistema di messa a fuoco automatica basato su LiDAR, offrendo ai fotografi un controllo e una chiarezza senza precedenti nei loro scatti.

Una delle caratteristiche distintive dell'I-2 è l'obiettivo autofocus, progettato in collaborazione con ingegneri ottici giapponesi con una vasta esperienza in prodotti analogici. Con un obiettivo f/8 a tre elementi, la fotocamera può mettere a fuoco da 1.3 piedi all'infinito, rendendola versatile per catturare soggetti a diverse distanze. L'obiettivo offre un campo visivo equivalente a un obiettivo da 38 mm su una fotocamera full frame.

L'I-2 è compatibile con le pellicole i-Type, 600 e SX-70, consentendo ai fotografi di trovare facilmente la soluzione perfetta per le loro esigenze di ripresa. A differenza dei modelli precedenti, l'I-2 incorpora controlli manuali integrati, consentendo agli utenti di avere un maggiore controllo su esposizione, velocità dell'otturatore, apertura e modalità di scatto. Ciò apre un mondo di possibilità creative per i fotografi, consentendo loro di esprimere veramente la loro visione artistica.

In termini di design, l'I-2 presenta un corpo in plastica resistente agli urti ricoperto da un rivestimento di alta qualità. Ha un mirino ottico ampio e luminoso con display integrato per le impostazioni della fotocamera. La fotocamera include anche un flash incorporato con una portata di otto piedi e un jack da 2.5 mm per flash esterni. Il suo aspetto elegante e moderno rimane fedele all'iconica estetica Polaroid.

L'I-2 è dotato di connettività Bluetooth, che consente agli utenti di aggiornare il firmware e controllare in remoto la fotocamera tramite un'app dedicata. È alimentato da una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio che si ricarica tramite USB-C e può scattare fino a 15 pacchi di pellicola istantanea. La fotocamera dispone anche di un attacco per treppiede standard per una maggiore comodità.

Per celebrare il lancio dell'I-2, Polaroid ha collaborato con artisti per una campagna "Imperfectionists". Gli artisti Coco Capitán, Kotori Kawashima e Max Siedentopf sono stati i primi fotografi a testare la nuova fotocamera, sottolineando la bellezza e l'imprevedibilità della fotografia istantanea.

La Polaroid I-2 è ora disponibile per l'acquisto al prezzo di $ 599.99.

Fonti: Oskar Smolokowski, CEO di Polaroid, comunicato stampa Polaroid.