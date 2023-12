I ricercatori introducono i polaritoni come nuovo approccio al trasferimento di calore nei semiconduttori su scala nanometrica

I ricercatori della Purdue University hanno rivolto la loro attenzione alla ricerca di metodi alternativi per il trasferimento di calore negli odierni semiconduttori su scala nanometrica. Il metodo tradizionale prevede l'utilizzo di particelle quantistiche chiamate fononi; tuttavia, a livello nanometrico, i fononi non rimuovono in modo efficiente abbastanza calore. Nella ricerca di una soluzione, i ricercatori stanno esplorando l’uso di quasiparticelle ibride note come “polaritoni” per aprire una nuova corsia per il trasferimento di calore.

Secondo Thomas Beechem, professore associato di ingegneria meccanica, i polaritoni sono quasiparticelle uniche che nascono dalla combinazione di fotoni e fononi. Mentre fotoni e fononi descrivono lo scambio di energia a modo loro, i polaritoni offrono un approccio distinto al trasporto di energia. Similmente alla Toyota Prius che è un veicolo ibrido, i polaritoni combinano le proprietà della luce e del calore per creare una forma nuova e specializzata di scambio energetico.

La ricerca sui polaritoni si è concentrata principalmente sul loro utilizzo nelle applicazioni ottiche, ma il loro potenziale per il trasferimento di calore è stato finora ampiamente trascurato. Jacob Minyard, un dottorato di ricerca. studente del laboratorio di Beechem, spiega che l'impatto dei polaritoni sul trasferimento di calore diventa significativo a livello di nanoscala, in particolare nel contesto dei semiconduttori. I ricercatori hanno scoperto che i polaritoni possono contribuire in misura maggiore alla conduttività termica, offrendo nuove opportunità per un efficiente trasferimento di calore nei materiali semiconduttori.

Le scoperte del team sono state riconosciute come articolo in primo piano nel Journal of Applied Physics. Beechem sottolinea che i polaritoni diventano la forza dominante nel trasferimento di calore su superfici più sottili di 10 nanometri, indicando la loro importanza poiché i semiconduttori continuano a ridursi. Questa innovazione apre nuove possibilità per progettare il flusso di traffico del trasferimento di calore, ottimizzando l’utilizzo sia dei fononi che dei polaritoni.

Andando avanti, Beechem e Minyard mirano a dimostrare come i produttori di chip possano incorporare i principi di trasferimento di calore su scala nanometrica basati su polaritoni nella progettazione fisica dei loro chip. Considerando fattori quali materiali, spessore dello strato e forma, i ricercatori ritengono che i polaritoni possano rivoluzionare l’efficienza del trasferimento di calore nella tecnologia dei semiconduttori.

Sebbene il lavoro attuale rimanga teorico, i ricercatori anticipano la futura sperimentazione fisica per convalidare i loro risultati. Beechem esprime il suo entusiasmo per la vivace comunità di trasferimento di calore della Purdue University, che fornisce un ambiente ideale per la ricerca collaborativa e l'accesso a strumenti di misurazione all'avanguardia. Questa esplorazione dei polaritoni segna un passo significativo verso la rivoluzione del trasferimento di calore nei semiconduttori su scala nanometrica e offre soluzioni promettenti per lo sviluppo continuo della tecnologia dei semiconduttori.