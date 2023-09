Tempi di rilascio per il DLC The Teal Mask in Pokemon Scarlet e Violet

Gli allenatori di tutto il mondo attendono con impazienza l'uscita del primo DLC Pokemon Scarlet e Violet, The Teal Mask. Il lancio è previsto per mercoledì 13 settembre, e i giocatori sono curiosi di conoscere i tempi di rilascio specifici nella loro regione.

Secondo le informazioni confermate, il DLC The Teal Mask verrà rilasciato nei seguenti orari:

– 6:12 ora del Pacifico (XNUMX settembre)

– 8:12 ora centrale (XNUMX settembre)

– 9:12, ora di New York (XNUMX settembre)

– 2:13 ora del Regno Unito (XNUMX settembre)

– 3:13 Ora dell’Europa Centrale (XNUMX settembre)

– 5:30 ora indiana (13 settembre)

– 9:13 ora del Giappone (XNUMX settembre)

Questi orari potrebbero essere soggetti a modifiche, ma il lancio del gioco è previsto intorno all'orario indicato. I giocatori dovrebbero rimanere aggiornati per eventuali annunci riguardanti modifiche all'orario di rilascio.

La maschera verde acqua fa parte del DLC Il tesoro nascosto di Area Zero per Pokemon Scarlet e Violet. Il DLC porta i giocatori in gita scolastica a Kitakami, un vivace villaggio pieno di attività festive e venditori ambulanti. The Pokemon Company ha già anticipato nuovi mostri tascabili, leggendari e personaggi che verranno introdotti in The Teal Mask.

Le fughe di notizie hanno anche rivelato ulteriori informazioni su nuove abilità, voci Pokedex e mostri tascabili come Bloodmoon Ursaluna. La seconda parte del DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero, chiamata The Indigo Disk, è prevista per il quarto trimestre/inverno del 4.

I giocatori che vogliono provare il DLC The Teal Mask dovranno possedere Pokemon Scarlet o Pokemon Violet. Coloro che possiedono entrambi i giochi dovranno acquistare copie separate di The Teal Mask.

Nonostante i problemi tecnici iniziali che hanno influito sull'immersione e sull'esperienza del giocatore, Pokemon Scarlet e Violet hanno avuto un lancio di enorme successo, diventando la più grande uscita Nintendo di tutti i tempi con 10 milioni di copie vendute nei primi tre giorni.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]