L'aggiornamento di settembre 2023 di Pixel Watch apporta piccoli miglioramenti

L'ultimo aggiornamento per Pixel Watch, rilasciato a settembre 2023, si concentra principalmente sulla sicurezza e sulle correzioni di bug. Questo aggiornamento, con il numero di build RWDC.230905.003, include la patch di sicurezza più recente per una migliore protezione del dispositivo.

Sebbene il ritardo nel rilascio di questo aggiornamento abbia interessato alcuni telefoni, non ha alcun impatto su Wear OS. Google ha fornito un registro delle modifiche che menziona solo la patch di sicurezza, indicando che questo aggiornamento non apporta nuove funzionalità o miglioramenti significativi al Pixel Watch.

Il lancio dell'aggiornamento OTA è previsto per l'11 settembre per la maggior parte dei dispositivi. Tuttavia, gli utenti canadesi dovranno attendere fino al 18 settembre per ricevere l'aggiornamento. Questo ritardo tra le date di rilascio è inaspettato e potrebbe essere dovuto a considerazioni regionali o a requisiti tecnici specifici.

Al momento, il metodo standard per attivare manualmente l'aggiornamento su Pixel Watch non funziona. L'opzione per verificare la presenza di aggiornamenti dal menu delle impostazioni visualizza solo il messaggio "Il tuo orologio è aggiornato". Tuttavia, esiste una soluzione alternativa per avviare il processo di download. Toccando più volte in rapida successione la schermata "L'orologio è aggiornato", gli utenti possono richiedere l'avvio del download dell'aggiornamento. Inoltre, disabilitare il Bluetooth e affidarsi esclusivamente al Wi-Fi può accelerare ulteriormente il processo di download.

Anche se questo aggiornamento potrebbe non introdurre funzionalità rivoluzionarie, è fondamentale mantenere i dispositivi aggiornati con le ultime patch di sicurezza. Si consiglia agli utenti di installare l'aggiornamento di settembre 2023 non appena diventa disponibile per garantire che il proprio Pixel Watch rimanga protetto da potenziali vulnerabilità.

