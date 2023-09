Google anticipa Pixel Watch 2 con nuovo design e funzionalità

Google ha rilasciato un video teaser del prossimo Pixel Watch 2, rivelando alcune notevoli differenze nel design e nelle funzionalità. Lo smartwatch mantiene un design generale simile al suo predecessore, ma con alcuni aggiornamenti chiave.

Il cambiamento più evidente è la serie di sensori, che ora presenta un design circolare con LED più piccoli rispetto ai sensori ottici rettangolari del Pixel Watch originale. Le voci suggeriscono che Pixel Watch 2 includerà il sensore di attività elettrodermica continua di Sense 2, il che potrebbe spiegare la riprogettazione.

Un altro aggiornamento significativo è l'aggiunta della classificazione IP68, che indica una migliore protezione contro polvere e acqua rispetto alla resistenza all'acqua fino a 50 metri del Pixel Watch originale. La nuova valutazione suggerisce che Pixel Watch 2 è a prova di nuoto e può resistere fino a un certo punto all'immersione in acqua.

Inoltre, la corona del Pixel Watch 2 sembra essere più a filo con lo schermo, eliminando il piccolo ritaglio presente sull'orologio originale. Si ipotizza che importanti aggiornamenti per Pixel Watch 2 possano provenire da software e componenti interni, come la piattaforma Qualcomm Snapdragon W5 Plus.

Google ha annunciato che i preordini per Pixel Watch 2 inizieranno il 4 ottobre, in concomitanza con l'evento Pixel dell'azienda. Con queste entusiasmanti modifiche al design e le funzionalità anticipate, gli appassionati di tecnologia e gli utenti di dispositivi indossabili attendono con impazienza il lancio di Pixel Watch 2.

Fonte: Victoria Song, giornalista senior di The Verge

Definizioni:

1. Grado di protezione IP68: il grado di protezione IP68 indica che un dispositivo è altamente resistente alla polvere e all'acqua, consentendone l'immersione in acqua per un certo periodo senza danni.

2. Serie di sensori: una serie di sensori è una disposizione di sensori che lavorano insieme per raccogliere ed elaborare dati, abilitando varie caratteristiche e funzionalità in un dispositivo.

3. Sensore di attività elettrodermica (EDA): un sensore di attività elettrodermica misura la conduttività elettrica della pelle, che può fornire informazioni sugli stati fisiologici ed emotivi.

Nota: questo articolo si basa sulle informazioni di un articolo di origine ma non include URL o immagini dell'articolo originale.