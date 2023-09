Google conferma il lancio di Pixel Watch 2 in India il 5 ottobre

Google India ha annunciato che l'attesissimo Pixel Watch 2 debutterà in India il 5 ottobre, un giorno dopo il suo lancio globale avvenuto il 4 ottobre. Lo smartwatch sarà disponibile esclusivamente per l'acquisto su Flipkart, la popolare piattaforma di e-commerce.

Pixel Watch 2 sarà presentato insieme alla serie Pixel 8 e ai nuovi Pixel Buds all'evento Made by Google. Sebbene il prezzo e le specifiche del Pixel Watch 2 non siano stati divulgati da Google, un video teaser pubblicato su X ne mostra il design, caratterizzato da un cinturino color porcellana. Il prossimo smartwatch somiglia al suo predecessore, il Pixel Watch, che non è stato rilasciato in India.

I rapporti suggeriscono che Pixel Watch 2 potrebbe essere alimentato da un chipset della serie Qualcomm Snapdragon W5, che offre una durata della batteria di oltre 24 ore con la funzionalità display sempre attivo (AOD) abilitata. Si prevede che funzionerà su Wear OS 4. Inoltre, lo smartwatch potrebbe presentare quattro nuovi pacchetti di quadranti – Accessible, Arc, Bold Digital e Analog Bold – e un corpo in alluminio.

L'elenco di Google Play Console indica che Pixel Watch 2 potrebbe essere dotato di un SoC Qualcomm SW5100, che si dice sia il chipset Snapdragon W5. Sebbene Google sia rimasta riservata riguardo alle specifiche del dispositivo, la sua enfasi sull’intelligenza artificiale al recente evento Google I/O 2023 suggerisce l’integrazione della tecnologia di intelligenza artificiale nei suoi prossimi prodotti.

L'entusiasmo cresce con l'avvicinarsi dell'evento di lancio e i consumatori in India possono ora attendere con ansia la disponibilità di Pixel Watch 2 su Flipkart a partire dal 5 ottobre.

