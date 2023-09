Jupiter annuncia Picross S+ per Nintendo Switch, facendo rivivere i giochi Picross solo digitali

Gli appassionati di Picross hanno motivo di festeggiare poiché lo sviluppatore di giochi Jupiter ha recentemente annunciato l'imminente rilascio di Picross S+ per Nintendo Switch. Questa entusiasmante notizia significa che nove giochi Picross precedentemente esclusivamente digitali verranno resuscitati e resi disponibili ancora una volta, per la gioia dei fan.

Secondo i rapporti, Picross S+ includerà i puzzle Picross e originali e introdurrà anche i successivi giochi Picross e come pacchetti puzzle a pagamento. Inoltre, il bundle conterrà Picross e9, un gioco precedentemente esclusivo per il Giappone che farà finalmente il suo debutto in Occidente.

Anche se il lancio del gioco è previsto per il 2024, ci sono già diversi giochi Picross disponibili su Nintendo Switch per coloro che non vedono l'ora. Un esempio è Picross S Genesis & Master System Edition, che offre pittogrammi degli amati personaggi Sega per il divertimento dei fan.

Mentre il costo per ciascun pacchetto di contenuti e per Picross S+ stesso è di 4.99 dollari, il prezzo totale per tutti e nove i giochi è stimato intorno ai 45 dollari. Nonostante il prezzo apparentemente alto, i giocatori accaniti di Picross possono attestare le innumerevoli ore di risoluzione di enigmi rilassanti e avvincenti che questi giochi forniscono.

Vale la pena notare che, sebbene Picross S+ sia una fantastica aggiunta alla libreria di Nintendo Switch, l'esperienza tattile di cesellare i blocchi in Mario's Super Picross, disponibile tramite un abbonamento Nintendo Switch Online, rimane ineguagliata.

Nel complesso, l'annuncio di Picross S+ e la resurrezione dei giochi Picross esclusivamente digitali rappresentano uno sviluppo positivo per gli appassionati del genere puzzle. Forse questa versione incoraggerà anche Jupiter a portare sul mercato occidentale più titoli Picross esclusivi per il Giappone, soddisfacendo i desideri dei giocatori entusiasti che desiderano provare questi giochi.

Fonte:

– Ash Parrish. (nessun URL fornito)