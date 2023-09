Nuovi filtri di diffusione Bloom Gold per i cineasti

La collaborazione tra il pluripremiato direttore della fotografia Philip Bloom e Formatt-Hitech ha portato alla creazione della serie di filtri di diffusione Bloom Gold. Questi filtri di diffusione avvitati sono progettati per eliminare il bordo digitale nelle immagini prodotte dalle moderne fotocamere e obiettivi fornendo allo stesso tempo un sottile effetto di riscaldamento.

Bloom ha riconosciuto la necessità di una soluzione in grado di migliorare il carattere e la profondità delle immagini prodotte da fotocamere e obiettivi di alta qualità. Insoddisfatto delle opzioni esistenti, ha collaborato con Formatt-Hitech per sviluppare i propri filtri di diffusione. Realizzati utilizzando vetro ottico Schott B270i e meticolosamente rifiniti a mano nel Regno Unito, questi filtri esemplificano i più alti standard di qualità.

I filtri di diffusione Bloom Gold sono disponibili con intensità di 1/8, 1/4 e 1/2 e una gamma di dimensioni da 49 mm a 82 mm. Grazie all'anello del filtro antiriflesso, questi filtri possono essere facilmente utilizzati sia con obiettivi fissi che con obiettivi cinematografici più piccoli. La scelta tra diversi punti di forza consente agli utenti di ottimizzare l'effetto desiderato in base a fattori quali obiettivo, illuminazione e lunghezza focale.

I filtri sono disponibili con una scelta di finiture dell'anello, nero tradizionale o oro opulento, sebbene il vetro e l'effetto rimangano gli stessi per entrambe le versioni. I prezzi per i filtri Bloom Gold vanno da 87.50 dollari USA per i filtri da 49 mm a 140 dollari USA per le versioni da 82 mm. Possono essere acquistati direttamente dal sito Web Formatt-Hitech negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

I cineasti che cercano di migliorare l'impatto visivo e il carattere delle loro immagini possono ora fare affidamento sui filtri di diffusione Bloom Gold per fornire una soluzione. Creati con meticolosa attenzione ai dettagli e utilizzando materiali di alta qualità, questi filtri offrono la personalizzazione e la versatilità desiderate dai professionisti del settore.

