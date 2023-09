La storica casa di Paul Anka viene venduta sul mercato per 10 milioni di dollari

La lussuosa casa nella zona di Los Angeles di proprietà del famoso crooner canadese Paul Anka è ora in vendita al prezzo di 10 milioni di dollari. Situata nella tenuta dello Sherwood Country Club a Thousand Oaks, in California, questa residenza di 7,791 piedi quadrati si trova su quasi 6 acri di terreno recintato e offre viste mozzafiato sulla club house e sulle montagne circostanti.

La proprietà, indicata da Mary Ann Scott di Beverly & Company e dal Team Nicki LaPorta e Karen Crystal di Compass, abbraccia lo stile di vita di Sherwood con la sua miscela di opulenza e la bellezza naturale del vicino lago e delle montagne di Santa Monica.

Acclamato per i suoi successi come "Metti la testa sulla mia spalla", "Diana" e l'iconico "My Way" (reso famoso da Frank Sinatra), Paul Anka ha acquistato questa residenza di ispirazione francese nel 2007 per poco meno di 4 milioni di dollari. Con la sua disposizione semi-aperta, pavimenti in pietra, soffitti alti e lampadari d'effetto, la casa trasuda eleganza e stile.

Il residence vanta una dispensa dello chef abitabile con una spaziosa isola e un angolo colazione finestrato. Dispone inoltre di diverse sale per ricevimenti, due delle quali ospitano la collezione di dischi d'oro di Anka. Le porte-finestre di tutta la casa forniscono l'accesso al cortile, dove una piscina a sfioro, diverse aree lounge e un braciere creano un rifugio all'aperto.

La struttura offre quattro camere da letto con bagno privato, oltre a due bagni aggiuntivi. La suite principale è composta da una zona ufficio, uno spogliatoio e un bagno con vasca. Inoltre, la casa comprende uno studio di registrazione, una cantina, diversi uffici e una sala da biliardo.

Per gli amanti del fitness, è disponibile una palestra climatizzata situata in una struttura indipendente in vetro, insieme a un bagno e una doccia esterna. Con i suoi numerosi servizi e gli splendidi dintorni, questa casa presenta uno stile di vita lussuoso e idilliaco.

