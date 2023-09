Patreon presenta una nuova funzionalità di chat per consentire ai creatori di connettersi con i fan

La popolare piattaforma di abbonamento dei fan, Patreon, sta lanciando una funzione di chat che consente ai creatori di comunicare direttamente con la propria base di fan attraverso la messaggistica di gruppo. Sebbene Patreon abbia già un'integrazione con Discord, questa nuova funzionalità fornisce ai creatori una soluzione in-app per connettersi con i fan che potrebbero non avere familiarità con Discord.

Il CEO di Patreon, Jack Conte, sottolinea che la nuova funzionalità di chat non mira a sostituire Discord ma piuttosto offre ai creatori un ulteriore modo per monetizzare i propri abbonamenti da fan. Fornendo una "soluzione pronta all'uso", i creatori possono avere un rapporto più diretto con i fan senza dover scaricare un'altra app o visitare una piattaforma diversa.

Al momento del lancio, i creatori potranno creare fino a quattro chat diverse, ognuna delle quali può essere assegnata a specifici livelli di utenti. Ad esempio, un vlogger di cucina potrebbe avere una chat per consentire ai fan di scambiarsi ricette, un'altra per pubblicare foto di cibo e una terza per discutere di nuovi caricamenti. Questo approccio semplificato mira a evitare di sopraffare i fan che potrebbero essere nuovi su Discord, dove le comunità spesso hanno numerosi canali.

La funzione chat di Patreon offre opzioni di personalizzazione anche per i fan. Possono creare i propri profili, mostrando la loro durata come sostenitore, il loro coinvolgimento in altre comunità e una foto, un nome e una biografia. Inizialmente, la moderazione sarà gestita dal creatore, ma in futuro potranno essere nominati dei moderatori per assistere nella gestione delle chat.

Patreon resta impegnato a supportare l'integrazione con Discord e ritiene che entrambe le piattaforme possano coesistere in armonia. Offrendo la funzionalità di chat, Patreon mira a consolidare ulteriormente la sua posizione come piattaforma leader per gli abbonamenti dei fan a pagamento.

