Patreon aggiunge la funzionalità di chat di gruppo per consentire ai creatori di contenuti di interagire con i fan

Patreon, la piattaforma in abbonamento per creatori di contenuti, ha introdotto una nuova funzionalità chiamata chat di gruppo che consente ai creatori di interagire con i propri fan in uno spazio dedicato. I creatori possono configurare e ospitare chat room per i propri fan, con la possibilità di avere thread separati per diversi livelli di abbonati. Le chat, che saranno disponibili su dispositivi mobili e desktop, sono progettate per aiutare i creatori a costruire una comunità sostenibile attorno al loro lavoro e per fornire ai fan una connessione più diretta.

La funzionalità di chat di gruppo è simile a un server Discord in-app, consentendo ai creatori di personalizzare nomi e argomenti della chat e agli utenti di condividere foto, testo e reazioni emoji. Anche se l'integrazione di Patreon con Discord continuerà a essere supportata, la funzione di chat nativa mira a fornire ai creatori una soluzione pronta all'uso perfettamente integrata nell'app Patreon.

Il passo di Patreon verso la fornitura di più funzionalità e strumenti sulla propria piattaforma è una risposta alle sfide che i creatori devono affrontare quando si affidano ad app di terze parti. L'anno scorso, i creatori di video di Patreon che utilizzavano l'integrazione di Vimeo hanno riscontrato aumenti imprevisti delle tariffe e il rischio di perdere i propri contenuti. Offrendo un'opzione di hosting video nativo e ora chat di gruppo, Patreon mira a offrire ai creatori un maggiore controllo sui propri abbonamenti e ridurre i potenziali rischi associati all'affidamento a piattaforme esterne.

La nuova funzionalità di chat di gruppo include anche strumenti di moderazione che consentono ai creatori di gestire il comportamento nelle chat room. I creatori potranno applicare regole aggiuntive oltre alle linee guida della community esistenti di Patreon e agire contro gli utenti che violano le norme. Patreon prevede di sviluppare ulteriormente le proprie capacità di moderazione, inclusa la possibilità per i creatori di arruolare membri della comunità per assistere nelle attività di moderazione.

Oltre alle chat di gruppo, Patreon ha anche introdotto aggiornamenti su come appaiono i profili dei fan sulla piattaforma. Gli abbonati possono ora personalizzare i propri profili aggiungendo un'immagine del profilo, un nome, una biografia e collegamenti ai propri account sui social media. Questi aggiornamenti offrono ai fan un maggiore controllo su come presentarsi sulla piattaforma.

Patreon sottolinea che non è in competizione con piattaforme di social media algoritmiche e basate sulla pubblicità come Instagram, TikTok o Twitter. Invece, l’azienda mira ad affrontare le sfide uniche affrontate dai creatori di contenuti, come algoritmi di raccomandazione opachi e una mancanza di controllo sulle loro attività. L'introduzione delle chat di gruppo e di altre funzionalità fa parte degli sforzi continui di Patreon per potenziare i creatori e fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per interagire con i propri fan e monetizzare i propri contenuti in modo efficace.

Fonti: The Verge