Patreon presenta la funzionalità di chat di gruppo per migliorare le interazioni con i fan

Patreon ha lanciato una nuova funzionalità di chat di gruppo, consentendo ai creatori di interagire ulteriormente con i propri fan. La funzionalità, attualmente disponibile esclusivamente sull'app mobile, consente ai creatori di interagire direttamente con i propri iscritti e di comunicare tra loro al di fuori delle sezioni dei commenti. I creatori possono avere fino a quattro chat contemporaneamente, con la possibilità di impostare restrizioni per la partecipazione, come limitare chat specifiche a vari livelli di abbonati.

Sebbene la nuova funzionalità abbia fatto paragoni con Discord, Patreon sottolinea che non è progettata per sostituire la popolare piattaforma di comunicazione. Invece, i creatori avranno comunque la possibilità di integrarsi con Discord.

Oltre a fornire uno spazio per la conversazione, le chat di gruppo offrono anche una serie di funzionalità interattive. Gli utenti possono condividere foto, emoji e testo semplice con gli altri membri della community. Per garantire un ambiente positivo e sicuro, Patreon ha implementato strumenti di moderazione per prevenire la diffusione di contenuti dannosi.

Per promuovere un senso di comunità, Patreon ha anche introdotto i profili dei membri, consentendo agli utenti di personalizzare i propri nomi, foto, collegamenti ai social media e biografie. Questi profili mirano a facilitare connessioni più profonde tra fan e creatori all'interno dell'ecosistema Patreon.

La nuova funzionalità di chat di gruppo viene gradualmente implementata per creatori selezionati e si prevede una disponibilità più ampia nei prossimi mesi. Questa aggiunta rappresenta gli sforzi continui di Patreon per fornire strumenti e funzionalità che migliorano l'esperienza sia per i creatori che per gli abbonati. Recentemente, la piattaforma ha introdotto la possibilità di pubblicare podcast riservati agli abbonati su Spotify e ha presentato un set di strumenti video nativi.

Fonte:

– Patreon (nessun URL fornito)

– Engadget (nessun URL fornito)