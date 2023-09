Il potenziale promettente degli Apple Glasses: uno sguardo più da vicino ai brevetti recenti

Nel mezzo del brusio che circonda l'attesissimo visore Vision Pro VR, il discorso sugli Apple Glasses sembra essere passato in secondo piano. A maggio erano stati sollevati dubbi sull'effettiva uscita di questi occhiali per realtà aumentata (AR), considerando l'esistenza del Vision Pro. Tuttavia, ci sono ragioni distinte per cui gli Apple Glasses potrebbero ancora avere un posto sul mercato.

Comfort e praticità giocano un ruolo cruciale nell'esperienza dell'utente. Non tutte le situazioni richiedono la potenza pura di Vision Pro e indossare costantemente le cuffie può diventare stancante. Spesso vengono preferiti i dispositivi leggeri che offrono comodità e funzionalità rapide. Apple sembra capirlo, come dimostrato da una recente richiesta di brevetto che delinea varie interessanti funzionalità per un dispositivo AR.

Una caratteristica evidenziata nel brevetto è una corona digitale per una navigazione semplice. Consente agli utenti di scorrere facilmente notifiche, immagini e persino riprodurre musica. Essenzialmente, questa funzione assomiglia a un display heads-up (HUD), simile alle capacità di uno smartwatch ma che appare direttamente davanti agli occhi di chi lo indossa.

Tuttavia, se Apple intende rendere gli Occhiali utilizzabili, dovrebbero essere implementate funzionalità multitasking. Rapporti recenti suggeriscono che Apple sta lavorando su due nuovi modelli di Vision Pro, uno rivolto al mercato consumer. Sorgono speculazioni se questo modello incentrato sul consumatore saranno gli Apple Glasses, o se forse gli Occhiali saranno stati sostituiti da questa nuova iterazione.

Dato che l'evento Wonderlust di Apple è previsto per oggi, c'è speranza per aggiornamenti su uno qualsiasi di questi progetti hardware. Tuttavia, è importante notare che non tutti i brevetti si realizzano come prodotti o funzionalità realizzati. Solo il tempo rivelerà veramente i piani di Apple nel campo dei visori AR.

Fonti: richiesta di brevetto da parte di Apple