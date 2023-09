IBM espande la collaborazione con i prodotti Parle per promuovere la trasformazione digitale

IBM ha annunciato un'espansione della sua partnership con Parle Products, marchio leader di biscotti in India, per accelerare il percorso di trasformazione digitale dell'azienda. Sfruttando le tecnologie cloud e di intelligenza artificiale (AI), Parle è stata in grado di migliorare l'efficienza operativa e ottimizzare l'infrastruttura IT complessiva.

Prima della collaborazione con IBM nel 2014, Parle ha dovuto affrontare sfide nella sua intricata rete di fornitura e distribuzione a causa di strategie non differenziate tra prodotti e canali. Ciò ha portato a limitazioni del livello di servizio e ad un aumento dei costi. Tuttavia, con il supporto di IBM Consulting, Parle è riuscita a ridurre i costi di approvvigionamento, a migliorare la precisione delle previsioni di vendita e a ridurre i costi di servizio.

Sanjay Joshi, CIO di Parle Products, ha espresso il suo ottimismo riguardo alla partnership, affermando: "Con IBM Consulting, siamo pronti a sbloccare nuove strade di crescita e rimanere in prima linea nell'evoluzione del settore". La collaborazione con IBM ha aiutato Parle a semplificare numerose funzioni, tra cui la trasformazione degli approvvigionamenti, l'evoluzione della supply chain e la trasformazione delle risorse umane.

Kamal Singhani, Country Managing Partner di IBM Consulting in India e Asia meridionale, ha sottolineato l'importanza di sfruttare le tecnologie cloud e AI nel panorama aziendale competitivo di oggi. Ha sottolineato che queste tecnologie trasformative sono essenziali per soddisfare le richieste dei clienti e migliorare le operazioni aziendali complessive.

Sfruttando le funzionalità cloud e AI di IBM, Parle Products è stata in grado di guidare la trasformazione digitale e raggiungere l'eccellenza operativa. Con questa partnership, Parle mira a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato e creare nuove opportunità di crescita.

Definizioni:

– Cloud: il cloud computing si riferisce alla fornitura di servizi informatici, tra cui archiviazione, server, database, software e analisi su Internet.

– Intelligenza Artificiale (AI): l’intelligenza artificiale è una branca dell’informatica che mira a sviluppare macchine in grado di svolgere compiti che normalmente richiedono l’intelligenza umana, come il riconoscimento vocale, il processo decisionale e la risoluzione di problemi.

