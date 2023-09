I genitori preparano una festa in onore della figlia nata con un raro difetto cardiaco

Sue e Katie O'Leary-Hall, genitori della bambina Rose di quattro anni, hanno salutato per l'ultima volta la figlia il 4 settembre, poco prima che iniziasse la scuola. Rose, di Pool-in-Wharfedale, aveva un difetto cardiaco terminale noto come arco aortico interrotto, una condizione estremamente rara che colpisce un bambino su 50,000.

Rose si era recentemente sottoposta a un complesso intervento chirurgico nella speranza di riparare il suo cuore, una procedura che i suoi genitori e le migliaia di sostenitori che si erano schierati dietro di lei credevano le avrebbe cambiato la vita. Sfortunatamente, il cuore di Rose era troppo danneggiato dalle sue condizioni e l'intervento non ha avuto successo.

Sue ha descritto Rose come una persona potente, dicendo che aveva superato incredibili avversità nel corso della sua vita. Sue e Katie sono devastate dalla perdita della loro figlia energica e vivace.

In onore di Rose, la famiglia ha deciso di non tenere un funerale tradizionale ma di organizzare invece una festa. Vogliono celebrare la vita di Rose e ricordare il suo amore per gli abiti eleganti, le salopette e le danze con Shakira.

Sue e Katie hanno un figlio, Will, che è stato portato in grembo da Sue. Rose è stata trasportata da Katie dopo essersi sottoposte con successo al trattamento di fecondazione in vitro, che ha esaurito i loro risparmi. Poiché Sue aveva già dato alla luce un bambino, non avevano diritto al trattamento del servizio sanitario nazionale. Durante una scansione di routine, i medici hanno scoperto il difetto cardiaco di Rose e hanno informato la coppia che le possibilità di sopravvivenza della figlia oltre una settimana erano scarse.

All'età di tre giorni, Rose è stata sottoposta alla Procedura Norwood, seguita da un'impegnativa battaglia per la sua vita durata 17 giorni. Rose sfidò ancora una volta le probabilità quando sopravvisse a un ictus e a un'altra operazione all'età di dieci mesi.

Nell'agosto di quest'anno, Rose ha finalmente raggiunto il punto in cui era abbastanza forte per la necessaria operazione al cuore. Anche se inizialmente l’intervento sembrava avere successo, i chirurghi scoprirono che Rose non aveva impulsi elettrici nel cuore. Ha richiesto ulteriori interventi, compreso il posizionamento di un pacemaker.

Sfortunatamente, il cuore di Rose iniziò a sanguinare quattro giorni dopo l'intervento. Nonostante gli sforzi dei chirurghi per riparare il danno, sono sorte ulteriori complicazioni. I reni di Rose fallirono e fu tenuta in vita fino a quando non fu stabilito che non c'era più nulla da fare.

Il peso finanziario della morte di Rose si aggiunge al disagio emotivo della famiglia. È stata creata una pagina di crowdfunding per aiutare con i costi della festa di Rose e per sostenere Sue e Katie in questo momento difficile. La famiglia è grata per il sostegno ricevuto dal personale dell'ospizio Martin House, che ha permesso loro di trascorrere del tempo con Rose dopo la sua morte.

