Panasonic presenta Lumix G9 II: una svolta per le fotocamere Micro Quattro Terzi

Panasonic ha recentemente annunciato il rilascio della Lumix G9 II, una fotocamera Micro Quattro Terzi che introduce la messa a fuoco automatica ibrida a rilevamento di fase, rendendola un aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore, la G9. Con un nuovo sensore da 25.2 megapixel (MP) e funzionalità impressionanti come velocità di burst a 60 fps, video ProRes 5.7K e 4K 60p, registrazione SSD USB-C e 8 stop di stabilizzazione ottica dell'immagine, la Lumix G9 II è destinata a diventare La migliore fotocamera Micro Quattro Terzi di Panasonic per un'ampia gamma di utenti, inclusi fotografi naturalisti e creatori di contenuti.

La caratteristica principale della Lumix G9 II è il suo doppio sensore ISO nativo da 25.2 megapixel. Incorporando l'autofocus ibrido a rilevamento di fase con 779 punti e il tracciamento del soggetto AI di Panasonic, questa fotocamera offre capacità di tracciamento più rapide e precise, in particolare in condizioni di illuminazione difficili. Può rilevare e tracciare non solo volti e occhi, ma anche corpi umani, occhi di animali, automobili e motociclette.

La Lumix G9 II promette una velocità di raffica senza blackout di 60 fps con autofocus continuo e otturatore elettronico, o 10 fps in modalità meccanica. Inoltre, il suo buffer consente di catturare circa 160 immagini RAW+JPG prima che la velocità di scatto venga influenzata. Per i fotografi che hanno bisogno di catturare momenti decisivi, la fotocamera offre una funzione di scatto pre-scatto a raffica con impostazioni variabili, garantendo che nessun momento venga perso.

Basandosi sul successo del GH6, Panasonic ha incorporato la funzione “Dynamic Range Boost” nel G9 II. Questa modalità foto HDR combina immagini ISO basse e alte, ottenendo una foto composita con basso rumore e alta saturazione. La fotocamera vanta anche la modalità portatile ad alta risoluzione di Panasonic, che combina più immagini per creare una foto JPEG da 100 MP con dettagli eccezionali.

Con la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) avanzata a 8 stop e il supporto per le riprese in varie condizioni, la Lumix G9 II offre stabilità e correzione senza pari. Presenta un design resistente agli agenti atmosferici, un joystick a 8 direzioni e un display LCD completamente articolato, che lo rende adatto a vlogger e autoriparatori. Inoltre, la fotocamera offre porte per microfono/cuffie, una porta HDMI di dimensioni standard e compatibilità opzionale con l'impugnatura della fotocamera.

Panasonic non ha trascurato le capacità video della Lumix G9 II. L'inclusione della messa a fuoco automatica ibrida a rilevamento di fase migliora significativamente le prestazioni video. La fotocamera può riprendere video 4:2:0 a 10 bit 17:9 5.7K fino a 60 fps e video 10K a 4 bit fino a 120p. Supporta vari formati video, inclusi MP4 e Apple ProRes, e consente riprese V-Log/V-Gamut con oltre 13 stop di gamma dinamica.

La Lumix G9 II sarà disponibile negli Stati Uniti all'inizio di novembre al prezzo di $ 1,900, posizionandola come la fotocamera mirrorless Micro Quattro Terzi più potente di Panasonic sia per la fotografia che per la videografia. Oltre alla fotocamera, Panasonic ha annunciato l’obiettivo Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS, ideale per la fotografia naturalistica e macro, e l’obiettivo Leica DG 35-100mm f/2.8. Queste aggiunte migliorano ulteriormente le capacità della Lumix G9 II.

In conclusione, la Lumix G9 II introduce funzionalità rivoluzionarie nel mercato delle fotocamere Micro Quattro Terzi. Dal doppio sensore ISO nativo e le funzionalità avanzate di messa a fuoco automatica all'eccezionale stabilizzazione dell'immagine e alle robuste prestazioni video, questa fotocamera rappresenta l'impegno di Panasonic nel soddisfare le esigenze di fotografi e operatori video professionisti.

Definizioni:

1. Micro Quattro Terzi: un sistema di fotocamere mirrorless con una dimensione del sensore di circa 18 x 13.5 mm, sviluppato da Olympus e Panasonic.

2. Messa a fuoco automatica: una funzione della fotocamera che regola automaticamente la messa a fuoco dell'obiettivo per garantire immagini nitide e chiare.

3. Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF): un tipo di messa a fuoco automatica che utilizza sensori a rilevamento di fase per determinare rapidamente la posizione di messa a fuoco corretta.

4. Sensore da 25.2 megapixel/doppio sensore ISO nativo: il sensore di immagine nella fotocamera che cattura una risoluzione da 25.2 megapixel e dispone di doppia funzionalità ISO nativa, consentendo prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione senza rumore significativo.

5. Velocità di scatto a raffica: la capacità di scatto continuo e rapido di una fotocamera, misurata in fotogrammi al secondo.

6. ProRes: un codec video sviluppato da Apple che offre compressione video di alta qualità.

7. Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS): una funzione che compensa le vibrazioni della fotocamera, producendo immagini più nitide.

8. Joystick a 8 direzioni: un ingresso di controllo sulla fotocamera che consente una facile navigazione e selezione delle impostazioni.

9. V-Log/V-Gamut: un profilo di ripresa e una gamma di colori logaritmici che forniscono una gamma dinamica e uno spazio colore più ampi per le riprese video.

10. LUT: tabelle di ricerca che regolano la gradazione del colore e l'aspetto delle riprese video.

11. HDMI: interfaccia multimediale ad alta definizione, un'interfaccia audio/video digitale utilizzata per collegare dispositivi come fotocamere a display o registratori esterni.

12. Ventola e design di raffreddamento dedicato: un sistema di raffreddamento, solitamente sotto forma di ventola, implementato nelle fotocamere per prevenire il surriscaldamento durante le registrazioni video prolungate.

13. SSD: unità a stato solido, un dispositivo di archiviazione che utilizza la memoria flash per archiviare i dati.

Fonte:

– Comunicato stampa della Panasonic Lumix G9 II