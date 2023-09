Panasonic annuncia Lumix G9 II con messa a fuoco automatica aggiornata e funzionalità avanzate

Oggi, Panasonic ha presentato l'attesissima Lumix G9 II, il successore della sua fotocamera di punta G9 Micro Quattro Terzi (MFT). La G9 II è progettata per i creatori ibridi che danno priorità sia alla fotografia che ai video. La caratteristica principale di questa fotocamera è il sistema di messa a fuoco automatica aggiornato, introdotto per la prima volta nella Panasonic Lumix S5 II.

Il nuovo sistema di messa a fuoco automatica offre una messa a fuoco più rapida e precisa con un sistema di rilevamento di fase 779 potenziato. Include inoltre algoritmi avanzati di riconoscimento e tracciamento dei soggetti, che consentono il tracciamento efficace di esseri umani, animali (inclusi gli occhi), automobili e motociclette. Anche se la gamma di soggetti riconosciuti potrebbe non essere così ampia come quella di altri marchi, copre le aree chiave su cui si concentra la maggior parte dei fotografi.

All'interno del G9 II è presente un sensore MFT Live MOS da 25.2 MP di nuova concezione abbinato a un nuovissimo motore di elaborazione. La fotocamera utilizza una modalità Pixel Shift ad alta risoluzione, consentendo la ripresa a mano libera per produrre immagini da 100 MP. La classificazione ISO varia da 100 a 25,600.

La velocità di burst della G9 II è di ben 60 fps con autofocus continuo, che può essere aumentata a 75 fps senza autofocus utilizzando l'otturatore elettronico. Con l'otturatore meccanico, la fotocamera offre una velocità di scatto leggermente più lenta di 14 fps (AF-S) o 10 fps (AF-C). Inoltre, è disponibile una modalità pre-burst che può essere impostata per catturare l'azione 1.5, 1 o 0.5 secondi prima di premere completamente l'otturatore, garantendo che non vengano persi momenti cruciali.

La Lumix G9 II è compatibile con un'ampia gamma di obiettivi Micro Quattro Terzi di Panasonic, Olympus, Leica e altri marchi, fornendo ai fotografi un vasto arsenale per qualsiasi situazione di ripresa. Panasonic ha inoltre migliorato il proprio sistema di stabilizzazione dell'immagine con un massimo di 8 stop di stabilizzazione nel corpo (BIS) e Active IS avanzato per un'ulteriore stabilizzazione durante il movimento.

In termini di funzionalità video, il G9 II offre risoluzioni video massime 5.7K 60p, 4K 120p o FullHD 240p. Può registrare utilizzando l'intero sensore in 4:2:0 a 10 bit, fornendo fino a 13 stop di gamma dinamica durante le riprese in V-Log. La fotocamera supporta la registrazione in Apple ProRes e consente agli utenti di creare e installare le proprie LUT in tempo reale o scegliere tra 19 LUT predefinite.

Il design del corpo della G9 II è stato perfezionato rispetto al suo predecessore, presentando una parte superiore più piatta che ricorda la Lumix S5 II. Lo schermo superiore è stato sostituito con un quadrante funzione separato e il layout generale rimane familiare agli attuali tiratori Panasonic. La fotocamera vanta uno schermo articolato da 3 pollici da 1,080 punti e un mirino elettronico da 3,680 punti.

La Lumix G9 II sarà disponibile a fine novembre con un prezzo iniziale di $ 1,899 / £ 1,699 solo per il corpo. Nel Regno Unito, sarà venduto in due kit: uno con l'obiettivo Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS per £ 1,899 e un altro con il Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. obiettivo per £ 2,249.

Nel complesso, la Panasonic Lumix G9 II è una fotocamera impressionante con autofocus avanzato, stabilizzazione dell'immagine e funzionalità video. Offre un'esperienza di ripresa versatile per i creatori ibridi che richiedono foto e video di alta qualità.

