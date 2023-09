Panasonic G9 II: un aggiornamento rivoluzionario per i fotografi nel 2023

By

La Panasonic G9 II è l'attesissimo successore della fotocamera G9 originale e non delude. Sebbene possa sembrare diverso dal suo predecessore, il G9 II si rivela altrettanto rivoluzionario in termini di caratteristiche e capacità.

Un miglioramento notevole è il design del corpo della fotocamera. Il G9 II somiglia molto all'S5 II, il che è un cambiamento positivo. Le ghiere e i pulsanti sono posizionati per un facile accesso e l'aggiunta di un pulsante extra personalizzabile vicino all'attacco dell'obiettivo migliora la versatilità della fotocamera.

Tuttavia, uno svantaggio è il downgrade del mirino elettronico (EVF) rispetto all'originale G9. Il G9 II è dotato di un EVF da 3.69 milioni di punti con un fattore di ingrandimento ridotto. Sebbene sia ancora efficace e adatto ad una fotocamera moderna, non è all'altezza del suo predecessore.

Sotto il cofano, il G9 II vanta cambiamenti significativi, con tre miglioramenti chiave che vale la pena evidenziare. La fotocamera ora incorpora l'ultimo sistema di messa a fuoco automatica ibrido basato sul rilevamento di fase di Panasonic, che offre un rilevamento preciso del soggetto sia per soggetti animali che umani. Questo sistema di messa a fuoco automatica è affidabile e scattante, garantendo una messa a fuoco accurata in varie situazioni di ripresa.

Inoltre, la stabilizzazione dell'immagine interna (IBIS) è stata migliorata, fornendo fino a otto stop di stabilizzazione. Questa funzione consente ai fotografi di catturare immagini più nitide, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione o quando si utilizzano teleobiettivi. La stabilità della G9 II è alla pari con le altre fotocamere leader della sua categoria.

Inoltre, la fotocamera è dotata di un sensore da 25 megapixel, simile a quello della GH6. Sebbene il sensore GH6 presenti alcuni problemi di rumore e perdita di dettaglio a ISO inferiori, la G9 II mostra miglioramenti promettenti nella qualità dell'immagine, in particolare a ISO da base a 800.

Nonostante sia stato progettato pensando ai fotografi, il G9 II offre ancora una gamma impressionante di modalità di registrazione video. Anche se può mancare CF Express come opzione multimediale, la compressione H.265 registrata sui due slot per schede SD è più che sufficiente per le esigenze della maggior parte degli utenti.

Nel complesso, la Panasonic G9 II è una fotocamera innovativa che soddisfa le esigenze dei fotografi. Con la messa a fuoco automatica migliorata, la stabilizzazione migliorata e il sensore avanzato, la G9 II stabilisce un nuovo standard per le fotocamere Micro Quattro Terzi nel 2023.

