Panagora Asset Management riduce la partecipazione in Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. ha venduto il 39.3% della sua partecipazione in Digital Realty Trust, Inc. durante il primo trimestre. La società di gestione patrimoniale ha riferito nel suo recente modulo 13F depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) che ora possiede 9,912 azioni della società, per un valore di 974,000 dollari. Questa riduzione delle partecipazioni è solo uno dei numerosi cambiamenti apportati dagli hedge fund alle loro posizioni all'interno del fondo comune di investimento immobiliare. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC e Norges Bank hanno recentemente apportato modifiche alle loro partecipazioni in Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. ha avuto una settimana positiva, con le sue azioni in rialzo dell'1.4% e l'apertura di venerdì a 131.80 dollari. La società ha una capitalizzazione di mercato di 39.90 miliardi di dollari, un rapporto prezzo/utili di 102.17 e un beta di 0.54. Le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni del titolo erano rispettivamente di $ 121.81 e $ 107.33. Il minimo e il massimo di 1 anno per il titolo sono $ 85.76 e $ 133.39. Digital Realty Trust ha un rapporto corrente e un rapporto rapido di 0.58, nonché un rapporto debito/capitale proprio di 1.02.

Inoltre, Digital Realty Trust ha annunciato un dividendo trimestrale da pagare venerdì 29 settembre. Gli investitori registrati venerdì 15 settembre riceveranno un dividendo di 1.22 dollari per azione. La data di stacco della cedola è giovedì 14 settembre. Il dividendo annualizzato rappresenta un rapporto di distribuzione del 378.30%, con un rendimento del 3.70%.

Transazioni privilegiate hanno avuto luogo anche presso Digital Realty Trust. A luglio, la insider Cindy Fiedelman ha venduto 2,770 azioni della società per un valore totale di 346,250 dollari. Nel mese di giugno, CAO Peter C. Olson ha venduto 700 azioni del titolo per $ 73,969. Gli addetti ai lavori possiedono lo 0.39% delle azioni della società.

Diversi analisti azionari hanno recentemente espresso le loro valutazioni su Digital Realty Trust. BNP Paribas ha aggiornato il titolo al rating “outperform”, mentre StockNews.com lo ha etichettato come rating “di vendita”. La Royal Bank of Canada ha aumentato il prezzo obiettivo a $ 140.00 e Citigroup ha alzato il prezzo obiettivo a $ 136.00 con un rating di "acquisto".

Digital Realty Trust è una società globale di soluzioni di data center, colocation e interconnessione. La sua piattaforma, PlatformDIGITAL, mira a riunire aziende e dati fornendo strutture di data center sicure e una metodologia di soluzione Pervasive Datacenter Architecture (PDx). La società ha un rating di consenso di “Hold” e un obiettivo di prezzo di consenso di $ 120.93.

Fonte: Panagora Asset Management riduce la partecipazione in Digital Realty Trust, Digital Realty Trust annuncia dividendi, transazioni privilegiate presso Digital Realty Trust, cambiamenti nelle valutazioni degli analisti, analisi delle azioni di Digital Realty Trust e profilo aziendale di Digital Realty Trust (MarketBeat)