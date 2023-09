Paige e Microsoft collaborano per creare un modello di intelligenza artificiale basato su immagini per la patologia digitale

Paige, una società di tecnologia sanitaria, ha annunciato la sua partnership con Microsoft per sviluppare un modello di intelligenza artificiale (AI) basato su immagini per applicazioni di patologia digitale e oncologia. Questa collaborazione mira a sfruttare l’infrastruttura cloud di Microsoft e l’ampio set di dati di immagini patologiche di Paige per creare modelli di intelligenza artificiale che forniscano informazioni senza precedenti sulla patologia del cancro.

I precedenti risultati ottenuti da Paige includono lo sviluppo di un modello che utilizza oltre 1 miliardo di immagini da 500,000 diapositive di patologie che comprendono vari tipi di cancro. Con la collaborazione, Paige prevede di incorporare fino a 4 milioni di vetrini microscopici digitalizzati che rappresentano diversi tipi di cancro nel nuovo modello di intelligenza artificiale. L'infrastruttura di supercalcolo di Microsoft verrà utilizzata per addestrare e implementare il modello in ospedali e laboratori.

Desney Tan, vicepresidente e amministratore delegato di Microsoft Health Futures, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, affermando: "Combinando la ricerca di livello mondiale e l'infrastruttura cloud di Microsoft con la profonda esperienza e i dati su larga scala di Paige, stiamo creando nuovi modelli di intelligenza artificiale che consentiranno intuizioni senza precedenti sulla patologia del cancro”.

All’inizio di quest’anno, Paige e Microsoft hanno annunciato i loro sforzi congiunti per sviluppare soluzioni diagnostiche basate sull’intelligenza artificiale e soluzioni per la cura dei pazienti basate su cloud. La partnership prevede l'investimento di Microsoft in Paige per supportare lo sviluppo di tecnologie sanitarie innovative.

In conclusione, la collaborazione di Paige con Microsoft rappresenta un progresso significativo nel campo della patologia digitale. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale e sfruttando grandi quantità di dati di immagini, questa partnership mira a migliorare la diagnostica del cancro e fornire agli operatori sanitari informazioni preziose sulla patologia del cancro.

Definizioni:

– Patologia digitale: la pratica di analizzare immagini ad alta risoluzione di vetrini patologici utilizzando la tecnologia di imaging digitale per scopi di diagnosi e ricerca.

– Intelligenza artificiale (AI): simulazione dell’intelligenza umana nelle macchine, consentendo loro di eseguire compiti che tipicamente richiedono l’intelligenza umana.

Fonte:

– Paige

– Futuri della salute Microsoft