Timori che il software di intelligenza artificiale venga utilizzato per creare materiale pedopornografico

Un ente di vigilanza sulla sicurezza, la Internet Watch Foundation, ha avvertito che i pedofili stanno utilizzando software di intelligenza artificiale (AI) liberamente disponibili per creare materiale di abuso sessuale su minori (CSAM). Secondo quanto riferito, i trasgressori stanno utilizzando modelli di intelligenza artificiale open source per manipolare foto di bambini famosi o vittime conosciute al fine di produrre nuovi contenuti illegali. Queste discussioni si svolgono nei forum online frequentati da autori di reati sessuali, in particolare nel dark web. La disponibilità della tecnologia AI open source consente agli utenti di scaricare e modificare il software, rendendo più difficile combattere il problema.

Dan Sexton, direttore tecnico della Internet Watch Foundation, spiega che i delinquenti utilizzano il software open source per generare immagini realistiche di abusi sessuali su minori. Stanno condividendo modelli di intelligenza artificiale, guide e suggerimenti per creare questo materiale illegale. Le discussioni su questi forum ruotano attorno all'utilizzo di immagini di bambini famosi, foto di bambini disponibili al pubblico o immagini di note vittime di abusi sui minori per produrre nuovi contenuti offensivi.

Il timore è che l’uso di software di intelligenza artificiale renderà più difficile identificare e assistere le vittime nella vita reale, poiché le immagini fotorealistiche di materiale pedopornografico stanno diventando sempre più difficili da distinguere dal materiale di abuso reale. Inoltre, l’enorme volume di immagini generate dall’intelligenza artificiale potrebbe portare a un consumo più ampio di tali contenuti. La Internet Watch Foundation ha già indagato su diverse segnalazioni di pagine web contenenti materiale pedopornografico sospetto generato dall'intelligenza artificiale.

Il governo del Regno Unito riconosce la gravità del problema e prevede di affrontarlo attraverso l’imminente legge sulla sicurezza online. Le piattaforme di social media dovranno impedire la condivisione di materiale pedopornografico generato dall'intelligenza artificiale sulle loro piattaforme. Nel frattempo, gli esperti nel campo dell’intelligenza artificiale discutono le sfide poste dai sistemi open source rispetto a quelli chiusi. I sistemi closed source possono mancare di trasparenza e potenzialmente danneggiare la concorrenza, mentre i sistemi open source possono essere difficili da controllare una volta implementati.

In conclusione, l’uso di software di intelligenza artificiale da parte dei pedofili per creare materiale pedopornografico è una tendenza preoccupante. Sottolinea la necessità di norme e misure più rigorose per prevenire la diffusione di tale materiale illegale. Il coinvolgimento delle piattaforme di social media e l’imminente disegno di legge sulla sicurezza online sono passi nella giusta direzione, ma sono necessari sforzi continui per combattere questa epidemia di salute pubblica.

Fonte:

– Fondazione Internet Watch

– BBC