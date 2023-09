Patch di metà stagione di Overwatch 2 S6: modalità Maestria dell'eroe, evento dell'anniversario e modifiche al bilanciamento dell'eroe

La recente patch di metà stagione per Overwatch 2 ha portato diversi interessanti aggiornamenti al gioco. Una delle più grandi aggiunte è l'introduzione della modalità Hero Mastery. Questa nuova modalità di gioco per giocatore singolo consente ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità con eroi individuali su percorsi personalizzati. Possono competere per ottenere punteggi elevati e puntare al primo posto nella classifica globale.

La patch introduce anche l'evento Overwatch Anniversary in Overwatch 2. I giocatori possono partecipare a sfide uniche e divertirsi con modalità di gioco di ritorno come Battle for Olympus, Catch-A-Mari e Mischief and Magic. L'evento inizia il 19 settembre e offre ricompense esclusive, inclusi crediti Overwatch che possono essere spesi per skin leggendarie nel negozio in-game.

In termini di modifiche al bilanciamento degli eroi, la patch apporta modifiche significative a diversi eroi. Orisa, che è stata dominante nel meta S6, sta subendo un nerf alla sua abilità Fortifica. Il tempo di recupero di Fortificazione è in aumento e la sua salute eccessiva è diminuita di 25. D'altra parte, Zarya, uno dei contatori di Orisa, viene potenziata con miglioramenti alla sua barriera protettiva. Ora ha più salute, un tempo di recupero ridotto ed è più grande.

Altri eroi che ricevono modifiche in questa patch includono Bastion e Baptiste. Il danno della granata tattica A-36 di Bastion è stato ridotto, mentre l'esplosione rigenerativa di Baptiste vede riduzioni sia nella guarigione istantanea che nella guarigione nel tempo.

Anche gli eroi di supporto nel loro insieme stanno subendo un nerf passivo globale, con la loro auto-guarigione che ora ha effetto dopo 1.5 secondi. Inoltre, l'abilità curativa di Baptiste, Regenerative Burst, è stata attenuata per ridurne l'efficacia complessiva.

Le note complete sulla patch per l'aggiornamento di metà stagione possono essere trovate sul sito ufficiale di Overwatch.

In conclusione, la patch di metà stagione di Overwatch 2 S6 introduce nuove entusiasmanti funzionalità nel gioco, tra cui la modalità Hero Mastery e l'evento Anniversary. Sono in corso anche modifiche al bilanciamento degli eroi, con nerf a Orisa e Baptiste e potenziamenti a Zarya. I giocatori ora possono tuffarsi nel gioco e provare personalmente questi aggiornamenti.

Fonte:

– Sito ufficiale di Overwatch