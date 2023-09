La sesta stagione di Overwatch 2 introduce la nuova modalità Hero Mastery e la patch di bilanciamento

La sesta stagione in corso di Overwatch 2 porterà nuovi aggiornamenti al gioco. Blizzard ha introdotto una nuova modalità PVP, un nuovo eroe di supporto e missioni della storia. Inoltre, è stata implementata una patch di bilanciamento, insieme a una nuova modalità chiamata Hero Mastery.

Hero Mastery è una modalità per giocatore singolo progettata per aiutare i giocatori ad apprendere e migliorare le proprie abilità con eroi specifici. I giocatori possono prendere parte a sfide basate sulle abilità, adattate alle abilità uniche di ogni eroe. Attualmente, Hero Mastery è disponibile solo per un piccolo gruppo di eroi tra cui Tracer, Reinhardt e Mercy, con altri eroi che verranno aggiunti in futuro.

Sebbene il pool limitato di eroi per Hero Mastery possa deludere alcuni giocatori, la modalità ha lo scopo di aiutare le persone a imparare nuovi personaggi. Fornisce un percorso a ostacoli in cui i giocatori vengono valutati in base alla loro velocità nel completarlo. La modalità si concentra sull'insegnamento di set di abilità specifiche come il volo di Mercy e le abilità di teletrasporto di Tracer.

Oltre a Hero Mastery, Overwatch 2 ripropone il suo evento anniversario il 19 settembre. Questo evento presenterà tutte le modalità stagionali del gioco e offrirà skin leggendarie nel negozio in-game. I giocatori avranno anche l'opportunità di guadagnare crediti attraverso nuove sfide.

La patch di bilanciamento introduce diverse modifiche al gioco, comprese modifiche ai danni, agli scudi e ai numeri di guarigione. Cambiamenti degni di nota includono modifiche ai carri armati come Zarya e Orisa, che li aiuteranno ad agire in modo più difensivo.

Nel complesso, la sesta stagione di Overwatch 2 porta nuovi entusiasmanti aggiornamenti al gioco. L'introduzione della modalità Hero Mastery offre ai giocatori l'opportunità di migliorare le proprie abilità con diversi eroi, mentre la patch di bilanciamento garantisce un'esperienza di gioco più equilibrata.

