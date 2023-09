Overwatch 2 introduce Hero Mastery: una nuova modalità per giocatore singolo

Nel popolarissimo sparatutto con eroi, Overwatch 2, i giocatori avranno ora l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità nella nuovissima modalità per giocatore singolo Hero Mastery. Questa entusiasmante modalità, lanciata giovedì come parte di un aggiornamento gratuito, offre ai giocatori un percorso ricco di azione pieno di robot di allenamento, ostacoli e jump pad. Sviluppato da Blizzard, Hero Mastery sfida i giocatori a correre verso il traguardo combattendo contro robot di addestramento e raccogliendo emblemi, il tutto nel minor tempo possibile.

La modalità Hero Mastery prevede tre personaggi al lancio: Mercy, Reinhardt e Tracer. Questi eroi hanno ciascuno tre percorsi specifici del personaggio di difficoltà crescente. Man mano che i giocatori avanzano nella modalità, incontreranno vari robot da addestramento impegnativi come Tank Bot con HP elevati e barriere, Rocket Bot che infliggono danni esplosivi e Sniper Bot che attaccano dalla lunga distanza. Alcuni scenari richiedono addirittura ai giocatori di scortare bot di addestramento amichevoli. Oltre a sconfiggere ed evitare i robot, i giocatori devono raccogliere gli emblemi per aumentare i propri punteggi.

Sebbene l’elenco completo dei 38 personaggi giocabili non sia disponibile in Hero Mastery al momento del lancio, i giocatori possono aspettarsi che Blizzard introduca più eroi e livelli nelle stagioni future. La stagione 6, che durerà fino a metà ottobre, sarà la prima opportunità per i giocatori di sperimentare nuove aggiunte alla modalità.

Per aumentare l'eccitazione, la modalità Hero Mastery verrà lanciata con un evento a tempo limitato che durerà fino al 25 settembre. Completando una serie di sfide, i giocatori guadagneranno ricompense come ciondoli per armi, souvenir, spray e titoli. Inoltre, i giocatori possono competere nelle classifiche che tengono traccia dei migliori 500 giocatori in ciascuna regione.

La modalità Hero Mastery è disponibile su tutte le piattaforme supportate da Overwatch 2, tra cui Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.

Nel complesso, l'introduzione della modalità Hero Mastery in Overwatch 2 offre ai giocatori un'esperienza per giocatore singolo emozionante e stimolante. Permette loro di mettere alla prova le proprie abilità, correre contro il tempo e competere per ottenere punteggi elevati mentre attraversano una serie di ostacoli e formidabili robot di addestramento. Con la promessa di aggiunte future e un evento a tempo limitato, i fan di Overwatch 2 hanno ancora più motivi per tuffarsi in questa nuova entusiasmante modalità.

Definizioni:

– Hero Mastery: una modalità per giocatore singolo in Overwatch 2 in cui i giocatori mettono alla prova le proprie abilità, gareggiano contro il tempo e collezionano emblemi mentre combattono contro i robot di addestramento.

– Bot di addestramento: personaggi controllati dall'intelligenza artificiale in Overwatch 2 utilizzati per scopi pratici e di addestramento.

– Emblemi: oggetti collezionabili in modalità Hero Mastery che aiutano ad aumentare i punteggi.

