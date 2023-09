Il team di Overwatch 2 conferma le modifiche al gioco competitivo, ma non tutti i miglioramenti arriveranno presto

Il team di Overwatch 2 ha riconosciuto che ci sono alcuni problemi con lo stato attuale del gioco competitivo nel gioco e sta lavorando per apportare i miglioramenti necessari. Una delle principali preoccupazioni sollevate è la mancanza di trasparenza nel modo in cui vengono calcolati i ranghi. I giocatori hanno espresso insoddisfazione per il nuovo sistema, sottolineando che non è gratificante e può portare al declassamento anche dopo aver vinto le partite.

Il direttore del gioco di Overwatch, Aaron Keller, ha affrontato queste preoccupazioni e ha confermato che i cambiamenti sono in corso. Un problema che ha evidenziato è l'uso del decadimento dell'MMR, che può far declassare i giocatori se non hanno interpretato frequentemente un certo ruolo. Il team prevede di essere più trasparente su come il decadimento influisce sui ranghi e apporterà modifiche per risolvere questo problema.

Keller ha anche menzionato la possibilità di riportare la misurazione della valutazione delle abilità dal gioco originale di Overwatch, ma non è ancora certo se ciò accadrà. Il team sta esplorando diverse opzioni e apprezza il feedback della community.

In termini di tempistica per questi cambiamenti, verranno apportati alcuni aggiustamenti a breve termine, come miglioramenti al modo in cui viene gestito il decadimento dell’MMR. Tuttavia, all’inizio del prossimo anno verranno implementati cambiamenti più ampi. Il team mira a rendere il sistema di classificazione più trasparente, fornire resoconti più frequenti, allentare le restrizioni sul raggruppamento a livelli di alta competenza e introdurre nuovi premi competitivi.

Anche se questi aggiornamenti potrebbero richiedere del tempo, il team di Overwatch 2 è impegnato a creare un'esperienza competitiva più soddisfacente e gratificante per i giocatori.