India Stack continua ad espandersi: oltre 20 nuovi servizi da integrare nell'infrastruttura pubblica digitale

L'infrastruttura pubblica digitale (DPI) dell'India, nota anche come India Stack, ha guadagnato l'attenzione globale per il suo approccio innovativo nell'affrontare le sfide sociali. Il DPI ha affrontato con successo le problematiche legate alla verifica dell’identità, all’inclusione finanziaria e all’erogazione di servizi digitali. Con la trasformazione digitale dell’India che sta facendo passi da gigante, il governo sta ora lavorando per integrare oltre 20 nuovi servizi nel DPI.

Rajeev Chandrasekhar, ministro aggiunto del Ministero dell'elettronica e dell'informatica, ha sottolineato che la visione del primo ministro è che ogni parte del governo sia digitalizzata. Il DPI si sta ora espandendo per coprire l’intero spettro dei servizi pubblici governativi, compresi i piani futuri. Chandrasekhar ha rivelato che circa 20-30 nuove applicazioni verranno aggiunte al DPI indiano, affrontando vari aspetti del servizio pubblico.

Il successo dell'India Stack ha attirato l'interesse non solo dei paesi in via di sviluppo ma anche di alcuni paesi sviluppati. A testimonianza di ciò, l’India ha firmato memorandum d’intesa con otto paesi, fornendo loro l’India Stack e l’infrastruttura pubblica digitale senza alcun costo e con accesso open source. Queste nazioni includono Armenia, Sierra Leone, Suriname, Antigua, Barbados, Trinidad e Tobago, Papua Nuova Guinea e Mauritius.

Chandrasekhar ha riconosciuto il profondo interesse per l’India Stack, con la possibilità di firmare accordi con altri 30 paesi. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di creare un pool di sviluppatori di talento e un forte ecosistema per supportare l’adozione dell’India Stack. Lavorando a stretto contatto con i primi otto paesi e promuovendo l’ecosistema degli sviluppatori in India, il governo mira a facilitare l’implementazione dello stack e delle tecnologie associate.

Nandan Nilekani, presidente e cofondatore di Infosys e presidente fondatore di UIDAI (Aadhaar), ha elogiato il successo di India Stack. Al recente vertice B20 di Nuova Delhi, Nilekani ha osservato che il DPI India ha realizzato in soli nove anni ciò che con i mezzi tradizionali ci sarebbero voluti 47 anni.

La trasformazione digitale dell’India ha rivoluzionato la sua economia e favorito una crescita inclusiva. Sfruttando la tecnologia, il Paese ha creato un’infrastruttura pubblica digitale che fornisce servizi essenziali ai cittadini, che vanno dalla verifica dell’identità e dall’inclusione finanziaria a benefici mirati, istruzione, assistenza sanitaria e servizi governativi.

