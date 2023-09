Oscar Health nomina nuovi dirigenti per guidare la crescita e la strategia

La compagnia di assicurazioni sanitarie con sede a New York Oscar Health ha annunciato due nomine chiave a livello dirigenziale per rafforzare il proprio gruppo dirigente. Kerry Sain è stata nominata vicepresidente esecutivo di +Oscar, mentre Steven Kelmar assume il ruolo di vicepresidente esecutivo e capo dello staff dell'amministratore delegato.

Oscar Health ha lanciato +Oscar nel 2021, una piattaforma che offre ai piani sanitari regionali e sponsorizzati dai fornitori gli stessi servizi e capacità tecnologiche dei piani sanitari più grandi. Nel suo precedente ruolo di Chief Commercial Growth Officer per Aetna, Sain ha supervisionato le attività mediche dei mercati commerciali. Nel suo nuovo ruolo a +Oscar, Sain sarà responsabile della strategia di go-to-market dell'azienda.

Kelmar, che in precedenza ha ricoperto ruoli di leadership presso Aetna e CVS Health, apporta una vasta esperienza a Oscar Health. In qualità di capo dello staff e vicepresidente esecutivo di Aetna, ha guidato l'ufficio di presidente e amministratore delegato, ricoprendo anche vari ruoli strategici e di implementazione. Presso Oscar Health, Kelmar svolgerà un ruolo chiave nel guidare la strategia aziendale e i processi di gestione esecutiva dell'azienda.

Mark Bertolini, CEO di Oscar Health, ha espresso la sua fiducia nella leadership di Kelmar, affermando: "Steve porta con sé un incredibile track record nell'accelerazione della creazione di valore e delle prestazioni aziendali". Ha aggiunto che l'esperienza di Kelmar e l'allineamento con la missione dell'azienda saranno determinanti nel promuovere la crescita e nel raggiungere obiettivi strategici chiave.

Oltre a Oscar Health, altre aziende sanitarie hanno nominato importanti dirigenti. Shannon Werb è stata nominata CEO di Array Behavioral Care, una piattaforma virtuale di psichiatria e terapia. La dottoressa Sara Gotheridge assume il ruolo di Chief Medical Officer, mentre Ben Schlang ricoprirà il ruolo di Chief Financial Officer. Questi dirigenti apportano la loro vasta esperienza nel settore sanitario ad Array Behavioral Care, garantendo la fornitura di servizi clinici di alta qualità e un'efficace gestione finanziaria.

Nel frattempo, Elucid, una società di tecnologia medica con sede a Boston specializzata in software di analisi di immagini abilitate all’intelligenza artificiale per malattie cardiovascolari, ha assunto Windi Hary come vicepresidente senior per gli affari normativi e la gestione della qualità. L'esperienza di Hary nella progettazione e documentazione normativa, nonché nella gestione della qualità nelle giurisdizioni internazionali, costituiranno risorse preziose per portare avanti la missione di Elucid di combattere le malattie cardiovascolari.

Queste nomine esecutive riflettono l’impegno delle organizzazioni sanitarie nel rafforzare i propri team di leadership e nel promuovere la crescita attraverso iniziative strategiche.

