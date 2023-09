OriginPoint implementa l'eClosing con la piattaforma di mutui digitali di Stavvy

By

OriginPoint, una joint venture tra Compass, Inc. e Guaranteed Rate, offre ora eClosing completamente digitale attraverso la piattaforma Stavvy. Questa mossa consente a OriginPoint di migliorare l'esperienza di chiusura per i mutuatari fornendo un processo di transazione digitale comodo e sicuro.

Leo Moranti, SVP of National Closing Operations presso OriginPoint, ha sottolineato l'importanza di offrire la migliore esperienza possibile ai clienti. La partnership con Stavvy consente a OriginPoint di digitalizzare le tradizionali chiusure cartacee, rendendo il processo più efficiente e conveniente. Moranti ha espresso entusiasmo per la maggiore comodità e flessibilità offerte dalle transazioni completamente digitali, nonché per la maggiore tranquillità che ogni chiusura è sicura e protetta.

Guaranteed Rate, leader nei prestiti ipotecari e nei servizi finanziari digitali, sta sostenendo il passaggio al digitale, dando priorità all'esperienza del cliente. La partnership tra Guaranteed Rate e Stavvy mira a promuovere la digitalizzazione e consentire relazioni senza soluzione di continuità nell’intero ecosistema dei mutui. La piattaforma di Stavvy semplifica le transazioni con un facile onboarding, assistenza clienti e un'interfaccia utente intuitiva.

Heidi Minyen, Vice Presidente del Closing presso il sottoscrittore Advocus National Title Insurance Company, ha descritto la sua esperienza con Stavvy per chiudere la prima transazione eClosing di OriginPoint. Minyen ha riscontrato che l'implementazione della piattaforma Stavvy è stata fluida e ha apprezzato i vantaggi del passaggio al digitale, che crea un'esperienza di chiusura superiore per tutti i soggetti coinvolti.

Il CEO di Stavvy, Kosta Ligris, ha espresso entusiasmo per la soluzione eClosing di OriginPoint e ha elogiato Compass e Guaranteed Rate per il loro impegno nell'innovazione tecnologica. La piattaforma ipotecaria digitale di Stavvy semplifica e massimizza i flussi di lavoro nei processi di concessione di mutui ipotecari, immobiliari e legali. Fornisce funzionalità come eSign, autenticazione online remota (RON) ed eNote, che migliorano ulteriormente l'esperienza di chiusura.

Nel complesso, la partnership di OriginPoint con Stavvy e la sua implementazione di eClosing dimostra l'impegno nel fornire ai clienti un'esperienza digitale che sia efficiente, conveniente e sicura.

