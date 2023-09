Oppo A38: un nuovo smartphone economico con caratteristiche impressionanti

By

L'Oppo A38 è l'ultima aggiunta alla linea di smartphone Oppo, offrendo un'opzione conveniente con una gamma di funzionalità impressionanti. Questo smartphone economico vanta un display HD+ ed è alimentato da un chipset MediaTek, che garantisce prestazioni fluide ed efficienti.

Una delle caratteristiche distintive dell'Oppo A38 è il suo schermo LCD HD+ da 6.56 pollici, che offre un'esperienza visiva coinvolgente. Il display ha una frequenza di aggiornamento uniforme di 90 Hz e può raggiungere una luminosità di picco fino a 720 nit, offrendo immagini vivaci e nitide.

Sotto il cofano, l'Oppo A38 è dotato del processore MediaTek Helio G85, che include una configurazione octa-core. Questo processore garantisce prestazioni veloci ed efficienti, consentendo agli utenti di svolgere più attività contemporaneamente senza problemi. Lo smartphone è dotato di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, garantendo ampio spazio per l'archiviazione di file, app e contenuti multimediali. Inoltre, lo spazio di archiviazione può essere espanso fino a 1 TB tramite uno slot per schede microSD.

Funzionante su Android 13 con ColorOS 13.1, l'Oppo A38 è dotato di un doppio slot per schede SIM, offrendo comodità a chi ha bisogno di gestire più numeri. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con una fotocamera primaria da 50 MP e una fotocamera per ritratti da 2 MP, accompagnata da un flash LED. Per selfie e videochiamate è disponibile una fotocamera frontale da 5 MP.

In termini di connettività, l'Oppo A38 supporta sia 5G SA/NSA che dual 4G VoLTE, garantendo un accesso a Internet ad alta velocità. Dispone inoltre di supporto Wi-Fi 802.11 ac per connettività Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.3, GPS e una porta USB Type-C. Inoltre, mantiene il jack audio da 3.5 mm per le tradizionali connessioni delle cuffie.

Ad alimentare tutte queste funzionalità è una sostanziale batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W. Ciò garantisce che gli utenti possano godersi il proprio smartphone per periodi più lunghi senza preoccuparsi costantemente della durata della batteria.

L'Oppo A38 ha un prezzo di Rs 12,999 ed è disponibile nelle opzioni di colore Glowing Black e Glowing Gold. I clienti possono acquistare lo smartphone online da Flipkart.in, rendendolo facilmente accessibile a un'ampia gamma di utenti.

Nel complesso, l'Oppo A38 è uno smartphone economico che offre funzionalità impressionanti, tra cui uno straordinario display, un potente processore e un ampio spazio di archiviazione. È un'ottima opzione per coloro che cercano uno smartphone economico senza compromettere prestazioni e funzionalità.

Definizioni:

– Chipset MediaTek: un chipset sviluppato dall'azienda taiwanese MediaTek, che fornisce le principali capacità di elaborazione nei dispositivi smartphone.

– Android 13: la tredicesima major release del sistema operativo Android, sviluppata da Google.

– RAM: Random Access Memory, un tipo di memoria del computer che consente l'accesso rapido ai dati da parte del processore.

– eMMC: Embedded Multimedia Card, un tipo di memoria comunemente utilizzata negli smartphone e altri dispositivi portatili.

– Scheda microSD: un tipo di scheda di memoria rimovibile utilizzata per espandere la capacità di archiviazione di dispositivi come smartphone e fotocamere.

– ColorOS: l'interfaccia utente personalizzata di Oppo basata sul sistema operativo Android.

– VoLTE: Voice over LTE, una tecnologia che consente di effettuare chiamate vocali su una rete 4G LTE.

– SuperVOOC: la tecnologia di ricarica rapida di Oppo che consente la ricarica rapida della batteria dello smartphone.

Fonti: specifiche Oppo A38, sito web Oppo.