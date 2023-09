OpenAI annuncia una conferenza degli sviluppatori per visualizzare in anteprima nuovi strumenti e scambiare idee

OpenAI ha rivelato l'intenzione di ospitare la sua conferenza inaugurale degli sviluppatori, OpenAI DevDay, il 6 novembre 2023 a San Francisco. L'evento di un giorno mira a riunire centinaia di sviluppatori per presentare nuovi strumenti e impegnarsi in discussioni con lo staff tecnico di OpenAI.

Dal lancio di ChatGPT lo scorso anno, l’interesse per l’intelligenza artificiale generativa è aumentato in tutto il mondo. I modelli di OpenAI, inclusi GPT-3, GPT-4, DALL-E e Whisper, hanno guadagnato terreno tra oltre 2 milioni di sviluppatori. Questi modelli sono stati utilizzati in diverse applicazioni, che vanno dall’integrazione di assistenti intelligenti nei sistemi esistenti alla creazione di applicazioni e servizi innovativi precedentemente irraggiungibili.

Anche se la maggior parte del DevDay di OpenAI si svolgerà di persona, il discorso programmatico e alcuni segmenti della conferenza verranno trasmessi in live streaming. L'evento offrirà agli sviluppatori di tutto il mondo l'opportunità di visualizzare in anteprima nuovi strumenti e scambiare idee con OpenAI. I partecipanti presenti presso la sede avranno anche la possibilità di partecipare a sessioni interattive guidate dallo staff tecnico di OpenAI.

I dettagli della registrazione sia per la partecipazione di persona che per quella in live streaming saranno annunciati nelle prossime settimane. OpenAI ha creato un sito Web in cui le persone possono esprimere il proprio interesse e ricevere ulteriori informazioni sulla conferenza. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, prevede di condividere gli “ultimi lavori” dell'azienda durante l'evento, svelando potenzialmente nuovi prodotti o servizi. Sebbene non sia possibile anticipare un annuncio su scala “GPT-5” a causa della relativa novità e dei requisiti di risorse di GPT-4, i partecipanti potrebbero comunque incontrare delle sorprese.

